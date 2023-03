Denuncian «deficiencias graves» en subvenciones del Institut d’Estudis Baleàrics y del Institut d’Indústries Culturals

La Sindicatura de Comptes de Baleares ha detectado «graves y reiteradas deficiencias» en la gestión de la actividad subvencionadora del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) y del Institut d’Indústries Culturals (ICIB) en las adjudicaciones del 2020, según explicó este martes el Síndic Major, Joan Rosselló, en su comparecencia en el Parlament.

Asimismo señala que, en el IEB, la revisión de las cuentas justificativas presentaban muchas carencias porque no se comprobaba ninguna factura, no se cumplían los requisitos fijados en las bases y había heterogeneidad en el control dependiendo del técnico que lo revisara: «Si te toca un técnico a lo mejor te va bien y, si te toca otro, igual te va mal. Esto es intolerable en una administración pública».

Rosselló pone de manifiesto que en algunos casos se dan por buenas facturas que son «claramente ilegibles», entre ellas honorarios abonados directamente a los mismos beneficiarios o a familiares a través de empresas. También se han encontrado carencias importantes en las diligencias a la hora de que la entidad concesionaria exija memorias en las que se señale que el objeto de la subvención se ha cumplido o la falta generalizada de los informes de evaluación del impacto de las subvenciones para justificar su conveniencia y continuidad.

Respecto al Institut d’Indústries Culturals, detalla que la incidencia principal es que, aunque la convocatoria lo excluía, los beneficiarios han contratado a familiares directos y, por tanto, las nominas no podían servir como parte de la justificación: «Aparecen personas que perciben nóminas que parece que tienen relación de parentesco con los beneficiarios de los expedientes, sin que conste ninguna autorización al respeto».

El informe destaca que una de las constantes es que se concedían más recursos de lo debido. Por ejemplo en uno de los casos se detalla lo siguiente: «Según el cálculo que se hace en el informe técnico para obtener la subvención final, si a la cuantía de 80 mil euros de gastos elegibles se le descuenta el importe que no se tendría que haber tenido en cuenta por los motivos antes expuestos, la cuantía final que se puede conceder es de 15 mil euros, en lugar de 32 mil euros».

En cuanto a la Fundación de Investigación Sanitaria de les Illes Balears Ramón Llull (FISIB), denuncia que los beneficiarios no cumplen con lo establecido en las bases en relación al seguimiento de las ayudas pese a que las bases establecen que debe haber memorias de resultados y justificación integra de los importes recibidos.

Además, manifiesta que la justificación es inferior al importe concedido y no se han reclamado los recursos sobrantes: «La FISIB saca una convocatoria para investigadores de la misma entidad, se les dan unos recursos, no se justifican completamente porque siempre sobran recursos y, en lugar de reclamar estas ayudas, los investigadores se los quedan para otros proyectos que no son los mismos por los que habían recibido la subvenciones».

Sobre el Servei de Salut se han encontrado con limitaciones que «han afectado mucho» a la tarea fiscalizadora: «La información se nos trasmite de forma confusa, contratos sin depurar y errores en los importes».

El portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, aseguró que «nos hemos quedado con los pelos de punta» con la explicación ofrecida por Rosselló a causa de la «gravedad extrema» de lo sucedido, sobre todo en el IEB y el Institut d’Indústries Culturals: «Me ha horrorizado». La diputada de Podemos Antonia Martín también expreso que es «escandaloso y preocupante» y denunció que haya entes instrumentales que no facilitan información a la Sindicatura.