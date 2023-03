Las farmacias de Baleares, sin las nuevas pastillas para dejar de fumar en 25 días

Hoy es imposible encontrar un envase de todacitan, el nuevo fármaco para conseguir dejar de fumar en tan solo 25 días, en las farmacias de esta comunidad autónoma. Fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos (COFIB) explicaron que la compañía que fabrica estas pastillas habría admitido «problemas declarados de suministro» por tener que efectuar cambios en su cartonaje para que el fármaco pueda ser financiado por la Seguridad Social.

Las mismas fuentes añadieron que la compañía habría informado que está previsto que el suministro se restablezca el próximo lunes, día 20, pero que es previsible que el plazo se dilate incluso una semana más para proceder a su distribución por las distintas farmacias de las islas.

Esta circunstancia obligará a los usuarios a los que se les acabe de prescribir el fármaco en su receta electrónica a acudir de nuevo a su médico para que les renueve la prescripción habida cuenta de que tienen una validez de diez días que se consumirá con el actual desabastecimiento.

El ministerio de Sanidad comenzó a financiar el todacitan el 1 de febrero, un medicamento que existía desde hacía dos años, y ha convertido a este país en el único de Europa que lo hace. Su elevado coste, 198 euros, obliga a cumplir unos requisitos para que se te recete: fumar 10 cigarrillos al día como máximo y sumarse obligatoriamente a un programa contra el tabaquismo.

Para iniciar el tratamiento hay que estar muy convencido de que quieres dejar de fumar ya que mezclarlo con el tabaco puede provocar una sobredosis de nicotina por lo que al quinto día de empezado no hay que fumar más. A los pacientes que no lo consigan no se les volverá a financiar hasta que transcurra un año.