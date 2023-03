José Reyes: «Si eliminamos el tabaco, eliminamos el 30% de los casos de cáncer»

El vínculo entre tabaco y cáncer está ya interiorizado por la sociedad, aunque hablando con José Reyes, presidente en Baleares de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) es inevitable poner sobre la mesa las cifras que muestran esa relación de una forma rotunda: «Si eliminamos el tabaco, eliminamos el 30% de los casos de cáncer».

Cada año se diagnostican en España 290.000 casos de cáncer. Solo en Baleares, en 2022 se detectó la enfermedad en 6.265 personas, en 658 casos se trataba de cáncer de pulmón: «¡Es muchísimo!», insiste Reyes, que recuerda además la incidencia que tiene el tabaco en el posible desarrollo de otras enfermedades, como las dolencias cardiovasculares.

La principal línea de la AECC es concienciar e informar para tratar de que la gente deje el hábito o, mejor aún, que no lo coja nunca, pero también defienden ampliar la ley antitabaco y conseguir la prohibición de fumar en más espacios, como recintos deportivos o playas (ayuntamientos y Consell están declarando algunas de estas zonas como ‘libres de humo’, pero es una declaración simbólica). Para Reyes sacar los cigarrillos de cada vez más espacios y momentos es importante porque logra un doble efecto: la gente, tanto los fumadores como los no fumadores, no está expuesta al humo y a los efectos negativos del cigarrillo y además los menores no ven a gente fumando y es más difícil que normalicen el acto de fumar.

A Reyes le preocupa ahora la irrupción del vapeo o cigarrillo electrónico, cuyo uso se está extendiendo entre los jóvenes: «Ahí nos ha faltado adelantarnos en la prevención, no lo perciben como nocivo cuando ya se sabe que es peligrosísimo».