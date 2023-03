De Hiroshima a Palma para estudiar la Mallorca medieval

Sachi Kuno se pone los guantes y abre con cuidado la carpeta. Dentro, le espera un documento del siglo XIII. Está en latín y en una caligrafía imposible para cualquiera que no haya estudiado paleografía. Pero ella lo entiende, va observando y tomando notas en su ordenador, como ha hecho durante sus dos semanas en Mallorca, en los que ha visitado a diario el Arxiu del Regne y el Arxiu Diocesà. Cuando acabe esta jornada, la última antes de volver a su Japón natal tras dos semanas aquí, se irá al bar Plata a comer un llonguet de sobrasada: «Es un pan que me ha sorprendido... y el de sobrasada del bar Plata es mi preferido».

¿Qué hace una joven de Nagoya estudiando y analizando documentos de la Mallorca medieval? Sachi Kuno, alumna de la Universidad de Hiroshima, lleva cinco años trabajando en su tesis, centrada en el análisis del Llibre del Repartiment de Mallorca (XIII) y de la Escrivania de Cartes Reals.

Le interesa cómo se decretó el reparto de tierras y las posteriores ventas y adjudicaciones, y también «el sistema de archivo», el «cómo se fueron creando los distintos documentos después de la conquista de Mallorca», explica en catalán. Siempre pide que le hablen en esta lengua, para ir practicando y también porque le gusta: «No sé por qué, pero me gusta mucho».

Ya está acostumbrada a leer esta lengua, porque estuvo un año en la Universitat de Barcelona como investigadora y ha leído y lee muchos artículos y documentación en catalán (incluyendo pergaminos medievales), pero la parte hablada es la que le cuesta algo más. Cuando una palabra no le sale, cierra los ojos y se concentra, hasta que la encuentra en su cerebro. «Veo mucho IB3, cuando estoy aquí y también en Japón, me gusta mucho», dice riendo. Menciona especialmente el programa Emplatam y la serie Pep.

Antes de poner el foco sobre la Mallorca medieval, su interés inicial era más amplio. La joven es natural de Nagoya (en la prefectura de Aichi, más cerca de Kioto que de Tokio). Ya en Bachillerato sabía que quería estudiar la historia de España y por eso eligió la Universidad de Hiroshima (y por eso empezó a estudiar español). En esta universidad da clases Takashi Adachi, profesor especializado en historia medieval de Aragón, que es su director de tesis.

A Sachi Kuno en principio le interesaba la relación entre el mundo cristiano y el musulmán en España y la historia de Al-Àndalus. Fue cerrando el círculo y se fijó en la Taifa de Dénia, que incluía Mallorca.

Después se planteó si centrarse en la historia islámica o la cristiana después de la Conquista y su profesor le habló del Llibre del Repartiment de Mallorca, el libro de registro donde figura el reparto de las propiedades de Mallorca prometido por Jaume I tras reconquistar la isla en 1229.

Su director de tesis le puso en contacto con Ricard Soto, profesor de la Universitat de Barcelona, para que la ayudara con su investigación. Por eso estuvo un año allí como investigadora visitante. Agradece mucho a Soto su ayuda: «Me dio su tesis inédita como guía, gracias a él he podido recoger y consultar muchos documentos y ya tengo mucho material».

Un guía mallorquín

El profesor Soto además le ha servido de enlace con un Cicerone académico mallorquín para la joven: Antoni Mas, profesor de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Especializado en Historia Medieval, Mas, cuya tesis codirigió Ricard Soto, ha ayudado a Saschi Kuno durante su estancia en la isla.

Mas razona que Mallorca es un sitio muy atractivo para bucear en la historia medieval debido a la ingente cantidad de documentación conservada de aquella época: «Los historiadores mallorquines no nos la acabaremos nunca», bromea.

Por eso, es habitual que muchos estudiantes extranjeros, básicamente europeos y de EE UU, recalen en la isla, y en concreto en el Arxiu del Regne. Ahora, el caso de Kuno, que viene de una cultura totalmente diferente, llama la atención.

La semana pasada la joven finalizó su segunda visita de trabajo. La anterior fue en junio, cuando vio la cara más turística de la isla (y también la padeció, al encontrarse con unos precios muy elevados para cubrir el alojamiento). Más allá de esta experiencia, a Sachi Kuno le ha sorprendido y gustado encontrar a una Mallorca ‘no turística’ que no se esperaba, con por ejemplo «muchos investigadores locales con amor a la tierra, con espíritu».

Aunque ahora ya ha recopilado mucho material y le toca empezar la parte de redacción de la tesis, a la joven doctoranda, becada por la Japan Society for the Promotion of Science, aún le gustaría volver otra vez para continuar investigando y conociendo Mallorca.

Mientras, seguirá en su isla, dándole forma a su tesis doctoral, viendo a través de la web de IB3 las venturas y desventuras de Pep por Montuïri, y recordando desde Hiroshima, a más de 10.000 kilómetros de distancia, el sabor de los llonguets de sobrasada del Bar Plata de Palma.