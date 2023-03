Podemos ha movido ficha en la pugna por la Ley de Vivienda estatal que mantienen con el PSOE en el seno del Gobierno de España. La ministra de Derechos Sociales y líder podemita, Ione Belarra, ha anunciado hoy que presionan al PSOE de Pedro Sánchez para que la nueva Ley de Vivienda estatal que están negociando ambos partidos limite la compra de viviendas a no residentes en Baleares y Canarias. Belarra, que el pasado jueves advirtió a los socialistas que las limitaciones para bajar precios de la vivienda y alquileres no son suficientes, ha asegurado hoy que "las islas no son un resort de lujo y es absurdo que la gente que no vive en Baleares o Canarias acapare viviendas y haga subir el precio de los alquileres". No obstante, esta cuestión no solo compete al Gobierno, también entra dentro la competencia de la Unión Europea cuando la mayoría de compradores no residentes son de otros países de Europa.

Gracias @Antonia_Jover_ y @noepmp por poner sentido común en un mercado asalvajado. pic.twitter.com/VYc3W8NJfS — Ione Belarra (@ionebelarra) 11 de marzo de 2023 "No pararemos de luchar contra la emergencia habitacional y por ello presionaremos dentro del Gobierno para que las comunidades puedan legislar, se limite la venta a no residentes, lo que provoca que los ciudadanos de las islas no encuentren alquileres que no sean abusivos y que se ponga un impuesto a la vivienda vacia", ha afirmado la ministra Belarra a través de las redes sociales. Belarra ha reunido hoy a dirigentes de Podemos de diferentes comunidades autónomas, entre ellos la secretaria general y candidata en Baleares, Antònia Jover. Este acto tiene la finalidad de canalizar la presión sobre el PSOE para que la Ley de Vivienda Estatal permita medidas más contundentes a las que propone el PSOE y que básicamente se basan en limitar la revalorización de los alquileres ya existentes. Podemos quiere iniciativas "más valientes" como es el caso de un tope a los "abusivos precios de los alquileres" y también poner límites a la compra de casas por parte de no residentes en las islas. La ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, aseguraba el jueves que el acuerdo para la Ley de Vivienda estaba próximo. No obstante, Iona Belarra rápidamente la corregía y aseguraba que no había acuerdo y precisaban medidas más contundentes para frenar la emergencia habitacional. Ayer Ione Belarra exigía "poner sentido común a un mercado asalvajado". En este sentido, la diputada de Podemos por Baleares, Antònia Jover, ha recordado que "el 38% de las viviendas de Balears que se han vendido es extranjeros ricos" y ha abogado para que se permite a las comunidades autónomas regular la vivienda, tanto la venta a no residentes como los alquileres, y un impuesto a las 7.000 viviendas vacías que hay en las islas. Al respecto, Jover, ha afirmado que en el País Vasco este gravamen a las viviendas vacías ha hecho bajar de forma considerable el precio de los alquileres.