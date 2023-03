La hija de Ana Martos es una de las primeras mallorquinas que completará su cambio de sexo gracias a la entrada en vigor de la Ley Trans. Ana —eligió el mismo nombre que el de su madre— tiene ahora 12 años y dio señales de quien era realmente desde una edad muy temprana. «Mi hija empezó a expresar quién era de verdad a los 4 años», explica Martos, aunque las primeras pistas llegaron incluso antes.

«Me daba cuenta cuando dibujaba o jugaba con las muñecas. Y sobre todo cómo jugaba con ellas, era diferente a como lo habían hecho sus hermanos de pequeños. Y cuando empezó a hablar empezó a decir que era guapa, no guapo. Y yo jamás le dije que no dijera esto o lo otro», recuerda esta residente.

«Lo íbamos viendo venir, y cuando tenía cuatro años nos pusimos en contacto con Chrysallis, donde encontré a familias que vivían la misma situación con sus hijos. Me dijeron que si quería vestirse con vestidos de niña, pues que lo hiciera. Y ya se convertía en otra persona, era feliz», evoca Martos.

Hace cuatro años Ana pudo cambiar su nombre en el DNI, pero no el sexo. «Con la anterior ley solo se podía cambiar a partir de los 18 años, y con dos años de hormonación e informes psicológicos. Ahora ya no te lo piden. Eso sí, sigues necesitando una autorización judicial si tienes menos de 14 años», explica Martos. Un órgano genital no define quién eres, no te identifica», subraya.