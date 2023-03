Unidas Podemos ha emitido un voto particular para que a los casinos se les aplique la regulación de la publicidad en la ley del juego, después de que el PSIB haya registrado una enmienda en este sentido, con el apoyo de PP y Vox, durante la tramitación de la norma en el Parlament.

En una nota de prensa, la formación morada ha explicado que el redactado original planteaba la regulación de la publicidad relacionada con el juego en un contexto creciente de publicidad, "para proteger a la ciudadanía ante la ludopatía, un problema cada vez más notorio entre la juventud".

El portavoz parlamentario de UP, Alejandro López ha rechazado que los casinos sean excepción en la regulación de la publicidad que plantea la nueva ley. "No creemos que se tenga que legislar haciendo excepciones para sectores específicos", ha indicado.

En este sentido, UP ha emitido un voto particular para mantener el texto original de la ley, que contempla la regulación de la publicidad.

"No se puede legislar haciendo excepciones a ningún sector. Si hablamos de que queremos regular la publicidad en el juego, debe ser para todos. No creemos que sea oportuno que para un sector sí y para otro sector, no", ha concluido.