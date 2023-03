Escalada de tensión entre Podemos y PSOE por la Ley de Vivienda estatal tras el rechazo socialista a que Baleares limite los precios

Dos días después de que los diputados de Balears fueran a Madrid a reclmar poner límites a los desorbitados precios del alquiler en las islas y se encontraron con el rechazo del PSOE, se ha desatado una escalada de tensión entre socialistas y Podemos. El motivo no es otro que la nueva Ley de Vivienda estatal, el argumento de los socialistas para rechazar la propuesta de Balears.

No hay acuerdo entre los dos partidos mayoritarios del Gobierno, PSOE y Podemos, para la nueva norma y ello disipa las expectativas de la presidenta del Govern, Francina Armengol, que desde Madrid le prometieron que en tres semanas estaría la nueva ley y se permitiría a las comunidades autónomas poder poner límites a los precios por alquilar una vivienda en zonas tensionadas, que en Balears son todas las islas, según desveló la presidenta del Govern el pasado martes.

Ayer, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, negó que exista aún un acuerdo inminente con el PSOE para aprobar la Ley de Vivienda, como había deslizado la misma mañana la titular de Hacienda, María Jesús Montero. «Por desgracia hoy no estamos más cerca que ayer de un acuerdo», afirmó Belarra en Twitter para incidir que esta normativa es «urgente» para el país, pero sobre todo es esencial que «incluya una regulación de alquileres efectiva y contribuya a ampliar el parque público de vivienda».

Estas declaraciones tienen mucho que ver con la propuesta de los diputados de Balears liderados por Josep Castells de Més per Menorca que el martes se desplazaron a Madrid a defender topar los precios. Y es que el rechazo socialista a aprobar esta limitación, que se había impulsado con el voto mayoritario del Parlament de Balears, ha hecho incrementar los recelos en Podemos con el PSOE y dudan de que los socialistas estén por la labor a poner límites a los precios del alquiler como reclamó también el Parlament de Balears. Asimismo, hay que recordar que en el mismo pleno del Congreso se debatió la reforma de la ‘Ley del sí es sí’, el otro gran punto de enfrentamiento entre socialistas y podemitas.

Belarra corrige a Montero

Las palabras de Belarra vienen a raíz de que la titular de Hacienda, María José Montero, anunció ayer por la mañana que «prácticamente» había acuerdo en el seno del Gobierno sobre la Ley de Vivienda, pendiente solo de algunos elementos que aún están en discusión. Preguntada por si uno de estos flecos es el de topar la revalorización del precio del alquiler al 3%, Montero no precisó si esta cuestión está ya cerrada con Unidas Podemos y se limitó a señalar que «algunos elementos de la ley están aún en debate». No obstante, tras las afirmaciones de la líder de Podemos este acuerdo se antoja todavía lejano. El diario ‘El País’ publicó también ayer que el Gobierno aceptará elevar desde el 2% al 3% el límite a los alquileres, pero solo de manera temporal, hasta que se defina un nuevo índice. No obstante, ello no significa limitar los precios y solo afecta a alquileres ya existentes.

El próximo domingo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, protagonizará un acto para reivindicar las políticas de vivienda de su formación, arropando a los candidatos morados en Canarias, Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana y Balears. Será un acto podemita con carga de profundidad contra el PSOE.

Competencia autonómica

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, explicaba el martes en el Congreso que la potestad de limitar los alquileres a las Comunidades era fácil de otorgar y no era preciso esperar a la Ley de Vivienda estatal como defiende el PSOE. En este mismo sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también dejaba claro que la vivienda era de su competencia y no quería imposiciones.

Desde Més per Menorca y Més per Mallorca mantienen que es competencia autonómica. En base al Estatut, que obliga al Govern a garantizar una vivienda digna a la ciudadania y, por consiguiente, el Ejecutivo podría regular los precios.