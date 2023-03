Los socios ahondan en el desdén del PSOE de Sánchez a Armengol

Los socios de Francina Armengol y la oposición han llegado a la misma conclusión después de que el PSOE de Pedro Sánchez votara en contra de permitir que Baleares pueda limitar el precio del alquiler: sus compañeros de Madrid han ninguneado y tratado con desdén tanto a la presidenta del Govern balear como al PSIB. Desde este martes, día de la votación en el Congreso, las críticas han ido adquiriendo una mayor intensidad, con palabras como «traición», «deslealtad» o «impresentable». El distanciamiento entre los partidos es cada vez más evidente, aunque todos ellos coinciden en poner en el centro de la diana a los diputados socialistas Pere Joan Pons y Sofía Herranz. «Deberían haber votado a favor aunque fuera por dignidad», confiesa un dirigente del Pacto.

Josep Castells, portavoz de Més per Menorca e impulsor de la iniciativa, califica la situación de «decepcionante» y apunta directamente a la líder socialista, a la que acusa de ser «incapaz» de hacer ver a sus compañeros de Madrid la importancia de esta medida para hacer frente al problema del acceso a la vivienda que sufren los ciudadanos de las islas: «La ley de vivienda es muy probable que no se apruebe porque en el mismo debate vimos que no hay mayoría suficiente y, por tanto, hemos perdido una gran oportunidad para dar una respuesta satisfactoria a la preocupación mas importante de los ciudadanos». El coordinador general y número dos al Parlament, Miquel Àngel Maria, habla directamente de «comprensible y decepcionante alianza» entre PSOE, PP y Vox para tumbar la propuesta de la Cámara balear: «Que se lo cuenten a la gente que no llega a fin de mes porque el sueldo se le va con el alquiler».

Desde Unidas Podemos han intensificado sus críticas en los últimos meses hacia las políticas y decisiones en materia de vivienda llevadas a cabo por el PSIB a través de la conselleria que detenta Josep Marí. Califican lo ocurrido en el Congreso de «traición», sobre todo de los diputados Pons y Herranz, y vuelven a reprender a su socio mayoritario por ser «más sensibles a las presiones de los lobbies inmobiliarios». La portavoz en el Parlament, Esperança Sans, carga duramente contra ellos por «votar en contra de solucionar los problemas de los ciudadanos y ciudadanas de Balears».

«No nos vale la excusa de que se está tramitando la Ley de Vivienda cuando lleva bloqueada más de un año por parte del PSOE. El martes era una buena oportunidad para dar una solución, pero están atados a los grandes especuladores inmobiliarios», manifiesta.

Més per Mallorca comparte el planteamiento crítico de sus compañeros menorquines e incide en que los senadores y diputados de Baleares «no son capaces de defender los intereses de las islas frente a su partido». El líder de Més y candidato al Govern, Lluís Apesteguia, arremete con dureza contra los socialistas por «reírse de nuestro Parlament» al votar en contra de una propuesta que contaba con el visto bueno de todo el Pacto: «Vergonzoso e inaceptable, esto es lo que les importa el país y las personas».

«El PSOE se suma así al esperado centralismo anticiudadano de PP, Cs y VOX. Para dar soluciones a los ciudadanos de este país es necesario aumentar nuestra capacidad de decidir y ser un problema para España», sintetiza. El secretario general y candidato al Consell, Jaume Alzamora, se decanta por la síntesis: «Indecente, descarado, deshonesto, desleal, inaceptable e inadmisible».

Pese al intento de desmarque de la presidenta del Govern con este asunto, la realidad es que este problema le acompañará al menos una semana más. Los partidos han registrado hasta cuatro preguntas para la socialista de cara a la próxima sesión de control que se celebrará el martes: una de Més per Menorca, una de Ciudadadanos, una de El Pi y una del Partido Popular. Una estrategia conjunta con la mira en el puente de mando.

El Pi y Ciudadanos aseguran que ha sido «desautorizada»

La portavoz nacional y presidenta de CS Balears, Patricia Guasp, asegura que, tras el voto contrario del PSOE es una constatación de que el partido de Pedro Sánchez «desautoriza» a Francina Armengol en el tema de la vivienda: «Tenemos a un PSIB que hace un paripé continuo al apoyar las recetas intervencionistas de sus socios cuando son medidas inviables y que en Madrid incluso votan en contra».

Por su parte el portavoz de El Pi, Josep Melià, critica la «incoherencia» de los socialistas con esta cuestión porque «el bipartidismo vota una cosa en Palma y la contraría a Madrid». Asimismo, acusa al PSIB de querer «sacar pecho» de la defensa de los intereses de Balears en el Parlament, pese a que en Madrid «nos dejan colgados y tirados».