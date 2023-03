El relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el argentino Fabián Salvioli, estará en Mallorca hasta el domingo para conocer de primera mano el trabajo realizado por el Govern estas dos legislaturas en materia de Memoria Democrática.

Tiene una completa agenda de actos que incluye reuniones con asociaciones memorialistas y familiares de las víctimas, la participación en la entrega de cuatro represaliados el sábado en el cementerio de Palma, y una visita al cementerio de Son Coletes, donde se ejecuta la tercera fase de excavaciones. «Veré las buenas prácticas y señalaré las cosas que puedan faltar», ha indicado Salvioli.

«Esos crímenes son imprescriptibles», ha respondido al ser preguntado por el hecho de que España no haya juzgado todavía los crímenes del franquismo. «No basta con la verdad y la reparación, también hay que hacer justicia. Y juzgar a los responsables. La interpretación judicial de la Ley de Amnistía es errónea conforme al Derecho Internacional vigente. Es absurdo decir que los crímenes contra la humanidad prescriben porque por definición son imprescriptibles. El problema no es que el poder judicial no lo entienda, es que no lo quiere hacer. Y este es un paso que hay que dar en toda España», ha subrayado esta tarde Salvioli en el Consolat después de mantener un encuentro con la presidenta del Govern, Francina Armengol; el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes; el secretario autonómico de Memoria Democrática, Jesús Jurado; y el director general, Marc Andreu Herrera.

El relator de la ONU ha aplaudido el trabajo hecho por el Govern en materia de Memoria Democrática. «Las políticas que se desarrollan en Balears son un ejemplo a seguir. Por la participación de las víctimas desde el principio. Y la entrega de restos ayuda a cerrar círculos y avanzar hacia el futuro y la no repetición. Es un proceso que hay que llevar adelante porque es muy falso decir que son dolores pasados; basta conversar con las familias para darse cuenta de que son dolores presentes a los que hay que dar respuesta», ha destacado Salvioli.

Armengol ha recordado que estos últimos años se han recuperado de las fosas 241 cuerpos, 44 de ellos entregados a sus familias. «Para mí esa cifra representa lo mismo que representa para los familiares. ¿Qué representaría para usted recibir el cuerpo de un familiar que no pudo ser enterrado en una tumba y hacer un proceso de duelo como corresponde? Representa algo casi imposible de describir con palabras», ha valorado el relator de la ONU.

«Perdón institucional»

La presidenta del Govern ha recordado que el trabajo de recuperación de la memoria fue posible con la aprobación de la Ley de Fosas y de la Ley de Memoria Democrática. «También se ha pedido perdón institucionalmente porque han pasado muchos años y muchos familiares no han podido ver realizarse ese hecho de justicia que supone la recuperación de un cuerpo», ha destacado Armengol.

En palabras de Yllanes, la presencia de Salvioli en la isla «es el punto culminante de ocho años de compromiso político del Govern a la hora de avanzar en memoria democrática», ha manifestado.