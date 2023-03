Hoteleros y turoperadores venden Mallorca a todo tren y sin ofertas

Mallorca despierta. A finales de marzo estarán abiertos más del 60 % de los establecimientos asociados a la Federación Hotelera. La segunda jornada de la Feria de Turismo de Berlín (ITB) revela que hoteleros y turoperadores están vendiendo Mallorca, el destino estrella para el mercado alemán, a todo tren, sin ofertas y con la tranquilidad que les confiere a todos la seguridad, la calidad que define a la isla y su conectividad aérea.

La temporada promete ser otra vez de récord. Hay que tener presente que el año pasado empezó con un primer trimestre que volvió a descolocar al sector y a los turistas por la irrupción de ómicron y la invasión rusa de Ucrania. Aun así, se cerró un 2022 más que satisfactorio. Este inicio de año las reservas se disparan en comparación con aquel arranque del ejercicio pasado.

Ayer el Govern tomó el pulso a los turoperadores alemanes. Desfilaron por el estand de Baleares representantes de FTI, Alltours, DER Touristik, Schauinsland y la red de agencias de viajes RTK, para mantener reuniones, bajo la batuta del conseller de Turismo, Iago Negueruela, con las patronales hoteleras y los Consells.

Negueruela puso sobre la mesa el objetivo de siempre, que apuesten en invierno por Baleares para alargar la temporada. Quitarse la etiqueta de destino de sol y playa, a pesar de la diversificación de producto turístico (eventos deportivos, gastronomías, etc.) no es tarea fácil, con Canarias haciendo su agosto en invierno, solo por mencionar al competidor más cercano, y unas mayoristas acostumbradas a repartir sus huevos en muchas canastas. El portavoz del Govern añadió el otro distintivo que obsesiona ahora la gestión turística, la sostenibilidad. Celebra que habrá «acuerdos bilaterales» con los turoperadores en esta materia.

Manuel Morales, de FTI, cree que se ha de ir con «cuidado» porque los paquetes a Baleares son un 25% más caros. Los precios de los vuelos y de los hoteles han subido. Nills Lübbe, director de España y Portugal de DER Touristik, considera Mallorca un destino para todo el año. Llevar turistas a la isla «depende de lo que esté abierto». Wendy López-Trejo, delegada de RTK en España, la mayor red de agencias de viajes en Alemania —tiene a Mallorca en el número uno de su top de ventas—, afirma que les gustaría recoger el guante que lanza el conseller y alargar la temporada, si se conjugan la disponibilidad de vuelos y hoteles abiertos.

«Quedan muchas camas por vender y muchos vuelos que llenar», dice Guillermo Mercadal, director comercial de Hotels Viva, si bien todo fluye de forma «positiva». El consejero delegado de Universal Beach, Yannik Erhart, confirma sus «buenas previsiones». Hasta la fecha por las cifras que manejan el número de clientes todavía está por debajo de 2019 para los meses de verano. Turoperadores y hoteleros explican que se sigue retrasando la intención de compra, por el cambio que trajo la pandemia y por la incertidumbre económica. Pero las vacaciones ya son un hábito irrenunciable para la mayoría de los consumidores. Los alemanes ya las están preparando. «Para el verano tenemos un 20% más de reservas de este mercado y se opta primero por los hoteles con tarifas más altas y los que se han reformado», agrega Erhart.

De cara a Semana Santa «hay mucho movimiento de ventas, tenemos previsiones positivas y a finales de marzo estarán abiertos el 60% de los hoteles», explica Pablo Riera-Marsa, presidente de la Asociación Hotelera de Alcúdia y Can Picafort. También con la visión del norte de Mallorca, Jaume Horrach, director general de Eix Hotels, corrobora que la temporada pinta bien. «Lo que no se dice es que las reservas no se transforman en reservas reales y que son todas de última hora. El hotelero incide en que «el invierno y la primavera son más complicados porque hay menos vuelos». Y saca a colación cómo han subido los billetes. Hasta un 30 % más en el caso de las rutas con Alemania.

Sobre el encarecimiento de los paquetes turísticos, Horrach considera que no subirán «más de un 10 %». «Lo triste es que en lugar de estar preocupados por las ocupaciones lo estemos por encontrar personal para los hoteles», concluye.

«Progresa todo adecuadamente», dice Pep Cañellas. El fundador y propietario de Fergus Hotels constata «el buen nivel del ritmo de reservas y el precio medio», además de que hay «una visibilidad que no veíamos en años anteriores», con el mercado alemán respondiendo como toca.

Estilo caribeño

«La gente está comprando vacaciones alegremente» y el «mercado británico va más acelerado que el alemán», señala Finn Ackermann, vicepresidente ejecutivo comercial EMEA de Iberostar, si bien «queda mucho por vender». Como el invierno en Canarias ha ido «muy bien, creemos que se va a trasladar a Balears». Y crece la venta del todo incluido «estilo caribeño»; lo van a poner en marcha en dos de sus hoteles que reforman en el norte de la isla.

«Veníamos de tarifas congeladas desde 2020», dice Antoni Homar, director comercial de Zafiro. De ahí que el «objetivo este año es no mover precios y alcanzar la ocupación de 2022» porque «seguimos con el incremento de la alimentación», entre otros costes disparados.

«Para el cliente alemán la seguridad sigue siendo un must», declara María José Aguiló. La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM destaca que las mayoristas reconocen «el esfuerzo» de los hoteleros en reformar la planta y su «apuesta decidida» en alargar su actividad.