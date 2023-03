«La presencia de jefas en el Ejército y Fuerzas de Seguridad es solo cuestión de tiempo»

Representan a una minoría selecta, la de mujeres que han alcanzado puestos de responsabilidad en los cuerpos policiales y el Ejército. La comandante del Ejército de Tierra Zaira García, la comisaria de la Policía Local de Palma Antonia Barceló, la inspectora jefa de la Policía Nacional Janka Jurkiewicz y la teniente de la Guardia Civil Noelia García comparten sus experiencias y su fe en el futuro.

¿Por qué hay tan pocas mujeres en puestos de mando de sus respectivos cuerpos?

ZAIRA GARCÍA.- Es una cuestión de tiempo. Las primeras mujeres ingresaron en el Ejército hace unos treinta años. Para ir ascendiendo es necesario que pasen años. Y como somos menos en proporción también llegan menos.

JANKA JURKIEWICZ.-En lo que respecta a la Policía Nacional yo creo que hay buenas expectativas. Recientemente se aprobó un plan de igualdad, cada vez hay más mujeres y el año pasado en el acceso a la escala ejecutiva las mujeres representaban ya más de 40%, y ellas llegarán en el futuro a esos puestos de mando. Estamos revirtiendo ese déficit histórico que había en la Policía

NOELIA CÓZAR.- Hemos celebrado el 35 aniversario de la entrada de las primeras mujeres en la Guardia Civil. Estoy de acuerdo con la comandante de que es una cuestión de tiempo. La Guardia Civil cuenta con un Área de Igualdad y Diversidad que se encarga de dar visibilidad a la presencia de las mujeres en el cuerpo, porque es importante tener referentes. Cuando yo era pequeña me hubiera gustado tener un referente femenino en quien verme reflejada.

ANTONIA BARCELÓ.- En la Policía Local de Palma las primeras mujeres entraron en 1981, pero no ha habido muchas jefas, ni en Palma ni el resto de Balears. La incorporación de la mujer en cualquier ámbito profesional ha sido un proceso que ha tenido que ir venciendo obstáculos, no ha sido un proceso rápido. También lo atribuyo a los estereotipos de género, que están relacionados con la visibilización de la mujer en estas profesiones. Por otro lado está también la cuestión de la conciliación familiar. Actualmente la mujer tiene una carga familiar, quizá por su propia naturaleza o por elección propia, que no digo que sea malo, pero tiene unas necesidades de conciliación que hacen que muchas veces prefiera no ascender. Y esto no es reprochable, lo que es reprochable es que una mujer quiera ascender y se tope con obstáculos derivados de los estereotipos de género

ZAIRA GARCÍA.- Estoy de acuerdo. Muchas veces la mujer renuncia a los ascensos porque suelen implicar un cambio de destino, y es un elemento más que influye en que las mujeres no alcancemos determinados puestos de mando. De hecho, habría que ver cuántas mujeres en estos puestos tienen hijos.

JANKA JURKIEWICZ.- El problema es que tradicionalmente el cuidado de los hijos y de las personas mayores recae sobre la mujer. Todas las políticas de conciliación se hacían dejando al hombre aparte. Actualmente los planes de conciliación son tanto para mujeres como para hombres. Los hombres también pueden acceder a permisos de paternidad o lactancia. Al principio los cogían muy pocos hombres, estaba mal visto, pero en los últimos años cada vez son más. En el momento en que los hombres participen más en igualdad en el cuidado de los hijos, esto cambiará. Y tiene que ser una decisión personal, pero también tienen que favorecerlo las instituciones.

¿Qué medidas echan en falta para que las mujeres lleguen a puestos de responsabilidad en igualdad de condiciones?

NOELIA CÓZAR.- Ninguna. Actualmente las medidas de conciliación son las mismas y la oportunidades por méritos son las mismas. Lo único que nos falta es un cambio de mentalidad. Mi objetivo, a día de hoy, es ascender.

Pero una de las cosas que comentaban es que muchas veces un ascenso conlleva un cambio de destino, que en una condiciones familiares determinadas, con niños pequeños por ejemplo, puede ser un freno.

JANKA JURKIEWICZ.- Pero es el mismo freno que tiene el hombre. Yo miro el futuro con esperanza, sinceramente. Cuando yo entré en la Policía, en 1993, las mujeres representaban el 2% del cuerpo, ahora rondamos el 17%. Hemos vivido grandes cambios. Antes se nos trataba a las mujeres con un paternalismo que ya no existe, o es residual. Claro que puede haber gente machista en los cuerpos, pero son personas, no es la institución.

Ustedes han vivido este proceso de cambio. ¿Llegaron a sentirse discriminadas alguna vez por el hecho de ser mujeres?

ZAIRA GARCÍA.- Las cosas han mejorado mucho. Antes había mucha extrañeza ante la presencia de mujeres. También había problemas logísticos, por ejemplo, faltaban tallas pequeñas en botas, cascos o chalecos antibalas.

JANKA JURKIEWICZ.- Nosotras seguimos teniendo problemas con los pantalones, que están diseñados para caderas masculinas. Y ahí estamos trabajando todavía para poder cambiar esas pequeñas cosas, que parecen tonterías, pero son importantes a la hora de trabajar.

ANTONIA BARCELÓ.- Yo entré en la Policía Local en 1985, con dieciocho años, y había mujeres desde 1981. Y a ellas hay que estarles agradecidas, porque rompieron moldes. En aquel momento ni siquiera tenían el mismo uniforme, las mujeres llevaban un sombrerito y un bolso.

¿En aquellos años llegó a sentir un ambiento hostil por parte de sus compañeros o jefes?

ANTONIA BARCELÓ.- No, porque les era indiferente. La sociedad tenía una mentalidad que no equiparaba las mujeres a los hombres. Ellos se sentían superiores. Los problemas empiezan cuando las mujeres empiezan a ascender. En cualquier caso, nunca me encontré con un ambiente hostil. Se trataba como máximo de actitudes de micromachismo, que aún se dan en la actualidad. Sigue habiendo gente machista en la Policía, en la misma proporción que hay en la sociedad.

ZAIRA GARCÍA.- Yo he vivido lo mismo. A nivel personal encuentras personas que son machistas y les cuesta aceptar tu presencia. Afortunadamente la institución siempre insiste en mirar al militar, por encima de si es hombre o mujer, lo que ayuda a superar esos problemas.

Estaríamos hablando de conductas muy concretas, no de un machismo institucional.

Correcto (coinciden todas).

JANKA JURKIEWICZ.- Pertenecemos a cuerpos jerarquizados. No se puede permitir que un subordinado cuestione una decisión tuya por el hecho de ser mujer. Puedes encontrar reticencias de individuos concretos, pero la institución no lo va a aceptar.

NOELIA CÓZAR.- Estoy de acuerdo, Te puedes encontrar algunos casos, pero son aislados. De todas formas, a mí me ha ayudado mucho la sororidad inmensa entre nosotras. Como somos pocas, todas nos conocemos y apoyamos. Si hay alguna que pasa un mal momento, tendrá seguro una compañera que le eche una mano. Ojo, y compañeros también.

¿Se han sentido solas alguna vez por esta falta de referentes?

ANTONIA BARCELÓ.- No es que me haya sentido sola, pero sí he echado de menos tener otras compañeras en la escala superior. Los cuerpos policiales tienen que ser plurales, como es la sociedad, y no se puede desaprovechar ningún tipo de talento. Prescindir de las mujeres es prescindir de una parte importante del talento.

JANKA JURKIEWIZ.- Cuando yo entré en la Policía no me planteé si había pocas mujeres. También es verdad que vengo de una familia de siete hermanos, tres chicos y cuatro chicas, y estaba acostumbrada a no hacer diferencias. Además cuando llegué aquí, en el año 2000, teníamos en la Jefatura a Pilar Allué, que fue la primera comisaria que hubo en España. Y recuerdo una conversación con ella, estando de prácticas, que me dijo: Janka, os tenéis que animar a ascender. Ella fue un referente para mí.

NOELIA CÓZAR.- Yo no me he sentido sola porque tengo compañeros y jefes que me han apoyado. Pero sí comparto que se echa de menos el talento femenino. A la hora de tomar decisiones aportamos otro punto de vista que es necesario.

ZAIRA GARCÍA.- Yo no he tenido referentes femeninos directos, pero sí he sabido que había mujeres de promociones anteriores que eran coroneles o tenientes coroneles. Y ahora me alegro mucho cuando llegan oficiales jóvenes que son mujeres.

¿Por qué decidieron hacerse en cada caso, policías, guardias o militares?

ZAIRA GARCÍA.- Porque mi padre era militar y me encantaba lo que transmitía de su trabajo. Él además siempre me apoyó y se enorgullecía de que yo fuera también militar.

NOELIA CÓZAR.- Igual. Fue vocacional y seguir el ejemplo de tres tíos que tengo en la institución, que han sido mi mayor apoyo. Me acompañaron a las pruebas y me siguen dando consejos profesionales. Lo tenía claro desde pequeña.

JANKA JURKIEWICZ.- Mi vocación fue tardía. Tomé la decisión después de acabar la carrera, cuando no sabía muy bien qué hacer. Luego me fue enamorando el trabajo, y me siento muy azul. Me gusta mi trabajo y me gusta mi institución, con sus más y sus menos, como todas.

ANTONIA BARCELÓ.- Yo me presenté también un poco por casualidad, pero una vez dentro tuve la misma sensación. Me gusta trabajar para la ciudad, me gusta estar a disposición de los ciudadanos y el servicio público.

Háganme un poco de publicidad de sus respectivos cuerpos. ¿Qué le dirían a una chica joven que estuviera pensando entrar en el Ejército, la Guardia Civil o la Policía?

ANTONIA BARCELÓ.- Pues que es un trabajo gratificante, nada monótono, con posibilidades de conciliar con la vida familiar y otros estudios. Porque el servicio público llena mucho .

JANKA JURKIEWICZ.-Lo mismo. El servicio al ciudadano es muy gratificante. Tienes muchas opciones, nunca te aburres. Y al final no es un trabajo, sino una forma de vida.

NOELIA CÓZAR.-Lo han dicho todo. Una de las ventajas de la Guardia Civil es la cantidad de especializaciones que tiene. Y no te aburres en ninguna. Además el servicio público es muy bonito. Al final, cuando solucionas un problema que tiene un ciudadano es muy gratificante.

ZAIRA GARCÍA.- Es una forma de vida, un aprendizaje continuo, donde cada uno puede encontrar la especialidad que más le gusta, desde transmisiones a sanidad, Y tiene mucho de aventura, porque puedes ir en misiones a lugares como Afganistán o Líbano.

JANKA JURKIEWICZ.- Yo voy a contar un secreto: cuando envié las instancias a la Policía tenía pensado echarlas también para el Ejército.

NOELIA CÓZAR .- A mí me pasó lo mismo. Mi primera opción era la Guardia Civil, pero si no, me hubiera hecho militar.