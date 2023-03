El Moviment Feminista de Mallorca ha convocado la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer con el lema ‘Fortes, juntes i dempeus’ aunque, a diferencia de los últimos años, no será la única marcha feminista que recorrerá Palma. «Nos parece muy bien que cualquiera tenga la libertad de convocar la manifestación con la que se sienta más identificada, no es algo exclusivo del Moviment Feminista. Da igual, la calle seguirá siendo un espacio para reivindicar la lucha contra las opresiones que sufren las mujeres y por conseguir su emancipación a nivel mundial», señaló ayer Yatli Hernández, portavoz de esta plataforma.

Justificó la división que se visualizará hoy en Palma y en otras ciudades del Estado en el hecho de que «hay una pluralidad de feminismos que se han construido en base a las realidades de las mujeres» de todo el mundo. «A estas alturas pensar que sólo hay un feminismo es un error», añadió.

El abordaje de la prostitución o la Ley del ‘solo sí es sí’ han abierto debates dentro del feminismo, pero el punto de inflexión que separará sus caminos en las manifestaciones de hoy ha sido la Ley Trans. El Moviment Feminista de Mallorca es crítico con esta normativa, aunque su portavoz subrayó que hay diversidad de opiniones. «No todas las compañeras están en contra de la ley. Sabemos que los derechos son innegociables y celebramos cualquier avance en este sentido. Pero no queremos que un aumento de derechos colisione con los derechos de las mujeres. También nos preocupan otros aspectos de la ley porque se presta a confundir sexo y género Y ya hace cuatro o cinco décadas que definimos claramente qué es el sexo y qué es el género», explicó Hernández.

Esta portavoz señaló que, en cambio, todavía no tienen un posicionamiento sobre la prostitución. «No hemos tenido tiempo de tener un debate en profundidad al respecto, pero dentro del Moviment hay compañeras regulacionistas y otras abolicionistas. Conversamos sobre el tema, pero todavía no hemos podido hacerlo en asamblea. En todo caso las diferencias no nos impiden confluir juntas», valoró.