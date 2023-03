La Asamblea Ciudadana por el Clima de Mallorca ha aprobado por más del 90 % limitar el número de visitantes a la isla, restringir más los cruceros, los coches de alquiler, los barcos de recreo y los vehículos foráneos, medidas que el Govern y el Consell prometieron asumir si alcanzaban ese grado de respaldo.

Según informaron algunos de los participantes de la asamblea este martes en rueda de prensa, desde la organización harán presión para que las propuestas vinculantes se cumplan. En total fueron 56 propuestas, que se extrajeron como conclusiones después de cuatro meses y cinco sesiones con debates entre 60 ciudadanos de diversos géneros, edades, creencias y niveles socioeconómico, bajo la atención de ocho facilitadoras, encargadas de asegurar que todos los participantes aportasen su opinión, que el sistema fuese efectivo y que se diese respuesta a los objetivos marcados.

Las 24 propuestas no vinculantes también contaron con más de un 50 por ciento de consenso, y pese a no llegar al más del 90 necesario para que pasen a ser de obligado cumplimiento, han recibido el compromiso de las instituciones en cuanto a que serán estudiadas. Respecto a esto, uno de los coordinadores y facilitadores de la Asamblea, Pau de Vílchez, recordó que las administraciones insulares tendrán que dar una explicación pública y detallada sobre las razones por las que no llevarán a cabo cada propuesta no vinculante que no se realice.

En cuanto a las propuestas, algunas de las vinculantes en materia de transporte han sido la limitación de los cruceros turísticos de manera más ambiciosa en la normativa actual, con límites diarios al número de cruceros y a los días de estancia; o la regulación y limitación del número de coches de alquiler en la isla.

Sobre energía, entre otras, algunas de las conclusiones de obligatorio cumplimiento han sido establecer instalaciones eléctricas renovables y comunitarias; una ordenación energética insular; una normativa insular para todos los edificios, o la eficiencia energética del alumbrado público.

Por otra parte, algunas de las 24 propuestas no vinculantes fueron la regulación de piscinas, prohibiendo realizar ni una piscina más en toda la isla; la reducción progresiva de aquí a 2030 de un 40 por ciento de las plazas hoteleras disponibles en Mallorca; instalar puntos de agua potable o transferir las competencias de puertos y aeropuertos a Baleares.