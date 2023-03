Varapalo del PSOE de Pedro Sánchez al PSIB de Francina Armengol. Los compañeros de la presidenta del Govern en el Congreso han anunciado que rechazan la toma en consideración de la Proposición de ley que se aprobó en el Parlament balear a propuesta de Més per Menorca y que tiene por objetivo cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que las comunidades autónomas puedan regular el precio de los alquileres. La modificación legislativa no saldrá adelante pese a que contó con el voto favorable de todo el Pacto. El portavoz de los socialistas, Patxi López, ya ha avanzado esta mañana que no estaban de acuerdo y ha sido tajante en su respuesta, aunque no ha aportado ningún argumento para defender esta postura.

El PSOE votará en contra de la limitación del precio del alquiler en Baleares Concretamente la proposición pide que las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales puedan establecer regímenes de contención o moderación de rentas de alquiler, que tendrán que circunscribirse a aquellas zonas con un mercado de vivienda tensionado. Además, la reforma establece que el establecimiento de estos regímenes podrá prever su respectivo régimen sancionador y sistema de resolución extrajudicial de conflictos que eventualmente se puedan producir entre arrendadores y arrendatarios en contratos sujetos a los regímenes de contención o moderación de rentas. El diputado mallorquín del PSOE, Pere Joan Pons, ha tenido la complicada papeleta de defender ante sus compañeros de partido el voto negativo, en lo que algunos han tildado de "voltereta política". Ha comenzado su intervención afirmando que la alternativa en Baleares es la Francina Armengol, "que será la primera mujer en hacer tres mandatos en las islas", y ha proseguido con una crítica a la líder del PP balear y candidata al Govern, Marga Prohens, también presente en el pleno : "Hace campaña porque es la candidata en las islas, pero usted fue la portavoz de un gobierno que hizo cero viviendas públicas entre 2011 y 2014 y dejaron una VPO que acabaron vendiendo para hacer un hotel de lujo". En este sentido ha rememorado que el Govern de José Ramón Bauzá "se dedicaba a despedir docentes y sanitarios" y ha asegurado que en viviendas y en zonas tensionadas "o intervenimos desde lo público o la mano invisible del mercado actúa por nosotros". Ha agradecido las intervenciones de los tres diputados de Baleares porque "apuntan a la urgente necesidad de más regulación", aunque se ha visto obligado a darles la mala noticia, sin explicitar el voto en contra: "Damos la bienvenida a la ley de Vivienda porque será el paraguas competencial en ámbitos como la contención de los precios del alquiler. Para el PSOE el fondo de esta propuesta enriquece el debate, pero ante la tramitación de la ley de vivienda se antoja innecesaria". En su réplica, Prohens ha criticado que esta proposición de ley de los partidos de izquierdas "viene a reconocer la incapacidad del Govern de Francina Armengol para abordar el tema que más preocupa a los ciudadanos de Baleares". Así, ha añadido que el motivo de esta propuesta es evidenciar el "fracaso" después de ocho años de gobierno porque las políticas del Pacto "atacan a los propietarios y a la propiedad privada". "A tres meses de las elecciones han entrado en una deriva donde, a la desesperada, proponen lo primero que se les ocurre como animar a la gente a vivir en contenedores, algo que defendieron como medida vanguardista para las familias más vulnerables y generó tal bochorno que la idea duró 48 horas, o su gran cortina de humo: prohibir la venta a extranjeros y peninsulares, ignorando todo el ordenamiento jurídico y la normativa europea, porque lo que en realidad buscan es limitar la propiedad privada y decir a los propietarios a quien pueden vender", ha añadido la dirigente 'popular'. Finalmente ha ironizado sobre el voto en contra del PSOE a una propuesta secundada por el PSIB: "No son capaces de convencerles para que les voten a favor y han dejado sola a Francina Armengol en su deriva populista e intervencionista, la más radical del PSOE". El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha explicado que el acceso a la vivienda es "el problema más acuciante" en las islas debido al incremento en los últimos años del 53% en el precio del alquiler y del 70% en el de compra. Ha apuntado que está "bastante estudiado" que se deriva de la estructura económica de las islas, fuertemente dependiente del turismo, lo que provoca que haya una "contracción muy fuerte" de la oferta al tratarse de un destino deseable para muchos no residentes que quieren una segunda vivienda. Además ha alertado de que el alquiler vacacional también es "muy intenso" en Baleares porque retira una cantidad muy importante de viviendas del mercado inmobiliario: "Les hemos querido hacer llegar humildemente el anhelo de dar respuesta a una necesidad imperiosa que tienen todos los ciudadanos de las islas". Por su parte la candidata de Unidas Podemos, Antònia Jover, ha declarado que si gobierna habrá un impuesto a las viviendas vacías y ha defendido que hacen falta 40.000 viviendas en alquiler mientras hay 70.000 vacías: "No hace falta construir indiscriminadamente poniendo en peligro nuestro territorio. Modificaremos también la ley de vivienda balear para bajar de diez a cinco las viviendas necesarias para ser considerado gran tenedor". Asimismo la diputada ha expresado, junto a su compañero Pablo Jiménez, que "garantizar el acceso a una vivienda debe ser una cuestión de Estado para cualquier gobierno decente que trabaje para la gente" porque, al tener un suelo finito en Baleares, "la ciudadanía no queremos que las islas se conviertan en un parque temático para ricos, mientras las familias con niños y la juventud y la clase trabajadora no puede pagarse el alquiler".