El Partido Popular de Baleares carga contra el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, por "copiar y transcribir literalmente" la denuncia de la Oficina Anticorrupción contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y denuncian que no ha podido hacer "ni una sola aportación" para defenderse. Carrau sostiene, tal y como adelantaba este fin de semana Diario de Ibiza, en su querella por la supuesta contratación irregular de la campaña de promoción turística ‘La vida Islados’ que Marí lanzó "amenazas constantes" a la que era viceinterventora de la institución para lograr su ascenso: "O te portas bien o no te nombro interventora". Así se refleja, según la querella, en los audios aportados por la que ahora es interventora y que se ha personado en la causa como acusación particular al entender que habría sufrido coacciones por parte del presidente del Consell.

"Es insólito que la Oficina Anticorrupción no diera trámite de audiencia al presidente del Consell para que pudiera hacer las alegaciones pertinentes. ¿Cómo se puede enviar a Fiscalía una cuestión sin que el principal acusado se pueda defender? A día de hoy no ha podido hacer las aportaciones necesarias", ha replicado el portavoz de los 'populares' en el Parlament, Toni Costa. El Ministerio Público entiende que los hechos denunciados por la funcionaria pública podrían ser constitutivos de un delito de coacciones y acoso laboral, que se castiga con una pena de seis meses a dos años de prisión. Además, la Fiscalía también imputa a Marí por el caso de ‘La vida Islados’ los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, los cuales podrían llegar a suponer, en el caso del último, una pena de seis meses a dos años de cárcel y la inhabilitación para cargo público de entre cinco a 15 años. Esta misma mañana la presidenta del PP balear, Marga Prohens, ha asegurado que existe "interés" para ella hable hasta el día de las elecciones sobre esta "campaña del PSIB" contra Vicent Marí: "He dado todas las explicaciones y en repetidas ocasiones, Marí también". En este sentido, ha reiterado que "no haré la campaña" al PSIB porque el PP de Ibiza cuenta con el apoyo de los ciudadanos y las encuestas ponen "muy nerviosa" a la izquierda: "El 28 de mayo tendrán la palabra". Sobre el retraso en la citación de Marí —debería acudir mañana para testificar—, Costa asegura que el presidente de Ibiza "no marca los tiempos judiciales, eso lo hace el juzgado" y recuerda que se estimó que debía ser el día 2 de junio después de que la abogada de Marí interpusiera una reclamación porque tiene "cuestiones laborales" este mismo día.