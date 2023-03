En el Govern admite que "a la larga" se deberá regular la entrada masiva de vehículos de otras comunidades, muchos de ellos destinados al alquiler. No obstante, esta regulación no se producirá este verano, ya que para ello es preciso una ley específica que deben impulsar los consells insulares y aprobarla el Parlament y, por consiguiente, no hay tiempo antes de la temporada alta. El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha asegurado hoy, tras la aprobación de decreto de medidas urgentes para reforzar el servicio público de transportes de viajeros, que "es evidente que nos preocupa el hecho que puedan llegar 100.000 coches de alquiler este verano a las islas y también la sensacion de saturación, para ello hemos reforzado y ampliado frecuencias para potenciar el transporte público".

Marí ha considerado que "es un debate que está sobre la mesa del Govern y que a la larga se deberá regular la entrada de vehículos en general, no solo de alquiler, en todas las islas". Respecto si este verano se tomará alguna medida, tras el anuncio de 100.000 vehículos turísticos, Marí ha apuntado: "Formentera lo ha regulado mediante una ley aprobada por el Parlament, Ibiza está estudiando esta misma posibilidad y Menorca tiene la posibilidad mediante la Ley de Reserva de la Biosfera. Mallorca también deberá adoptar medidas al respecto mediante una ley impulsada por el Consell y aprobada en el Parlament". Lo que ocurre es que una tramitación de estas características es larga y, por consiguiente, es del todo imposible que se puedan poner límites para este próximo verano. El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, ha recordado que se han dado ayudas para la creación de lanzaderas que eviten el uso del vehículo privado y ha añadido que "nos preocupa el elevado ratio de vehículos por habitante que tenemos en Baleares y por este motivo, el debate sobre la necesidad de contar con menos vehículos por el bien de la salud pública está sobre la mesa de este Govern", apostilló Yllanes. Las alarmas se encendían cuando la pasada semana se hizo público que Baleares va a disponer nuevamente de cerca de 100.000 coches de alquiler durante este verano, de los que entre 75.000 y 80.000 tendrán su base en Mallorca, según las estimaciones del presidente de la asociación de rent a car AEVAB, Ramón Reus. Al respecto, afirma que esta flota todavía no alcanzará las dimensiones que tenía en 2019, antes de la pandemia, pero se situará claramente por encima de los niveles del pasado año.