La consellera de Presidencia del Govern, Mercedes Garrido, ha presentado esta mañana los actos organizados por el IbDona en Mallorca con motivo del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. Asimismo, ha animado a los ciudadanos a participar en "las manifestaciones" convocadas en Palma ese día.

"Queda mucho por hacer. Según los últimos datos del INE, correspondientes a 2020, en Balears las mujeres cobramos un sueldo medio de 21.998 euros al año, 3.700 menos que el sueldo medio de los hombres. En cuanto a la conciliación, las mujeres dedican un 67,8% de su jornada al cuidado de los hijos, mientras que los hombres dedican un 34%", ha ilustrado Garrido sobre la necesidad de "seguir reivindicando" la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

"Este 8M lo volveremos a hacer para que las nuevas generaciones, y las no tan nuevas, se sientan representadas y empoderadas", ha añadido. Para este Día de la Mujer el Govern ha elegido el lema 'No queremos ser la excepción, si no la norma'.

La directora del IBDona, Maria Duran, ha presentado las actividades propuestas durante esta semana y la que viene para celebrar el 8M en Mallorca.

El martes a las 18:30 horas se celebrará en el Arxiu del Regne de Mallorca una mesa redonda que lleva por título 'El patrimonio cultural en manos de las mujeres'. También se inaugurará una exposición de mujeres artistas.

El jueves a las 18:30 el Teatro Principal de Inca acogerá 'La noche de las mujeres' y un concierto de Júlia Colom, Elena Gadel y Marta Robles. El viernes 10 a las 09:30 horas el Colegio de Arquitectos de Balears presentará el estudio 'Ciudades con perspectivas de género'.

Los actos por el 8M continuarán la semana que viene. El lunes 13 a las 13:30 horas se celebrará una conferencia y un taller sobre el rugby femenino en el Centro Penintenciario de Mallorca. El miércoles 15 a las 17:00 horas se proyectará el documental 'La mujer en el campo', en una ubicación por confirmar, y el miércoles 29 a las 17:00 horas Toñi Requena ofrecerá un concierto en la prisión.

"Me quiero acordar de las mujeres de Irán y Afganistán que sufren de una manera feroz las consecuencias del machismo y del patriarcado. Sobre todo las niñas iranís que están siendo envenenadas en sus escuelas solo por querer formarse y educarse", ha indicado Garrido.