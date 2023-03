Gabriel Escarrer: "Me he sentido muy cómodo con Armengol y Negueruela"

¿Cuál ha sido su papel en la prórroga del convenio de hostelería? Su negociador fue Gabriel Cánaves, desveló este diario.

[Sonríe] De responsabilidad. Tenemos más habitaciones que nadie en Baleares y no podemos permitirnos llegar a la temporada alta no habiendo firmado un convenio con todo lo que implica de posibles huelgas. Hemos tenido que ceder todos. Los empresarios le dirán que las condiciones no son las mejores y los trabajadores, lo mismo. Significa que se ha llegado a un buen acuerdo. Meliá, junto a su representante de Recursos Humanos, que tiene una gran experiencia, liderazgo y seniority, ha intentado llevar a todos a esa situación.

Su relación con el Ejecutivo Armengol ha sido cercana. Exceltur es el azote de Pedro Sánchez. Son dos gobiernos de coalición progresista.

No me rijo por colores políticos, sino por la colaboración público-privada. Efectivamente, desde el primer momento con la presidenta y el conseller Negueruela he encontrado sintonía para abordar proyectos y para poder añadir, por ejemplo, mi granito de arena en la ley de turismo. A nivel estatal, como presidente de Exceltur, creíamos que por el azote que había sufrido el turismo con el covid necesitábamos mayor foco de atención. Quitados los ERTE, que beneficiaron a todos los sectores, el despliegue de ayudas ha sido insignificante; 3.400 millones de fondos europeos, pero referente a 140.000 millones recibidos en ayudas directas o en préstamos. Supone un poco más de un 2% y el turismo representa en la economía alrededor del 13 %. El año pasado España fue el país en el que más creció el PIB en Europa, dos tercios por la recuperación del sector.