La portavoz del PSIB, Pilar Costa, acusa al PP de «humillar» a su candidato al Consell de Eivissa, Vicent Marí, tras su imputación en un presunto caso de corrupción: «¿Por qué Vicent Marí no quiere ir a declarar antes de las elecciones del 28 de mayo?». Por su parte la portavoz de Unidas Podemos, Esperança Sans, afirma que «debería ser impensable que en una democracia como la nuestra se pueda votar a un candidato que no se sabe si es culpable o no de todos los delitos que se le imputan». En esta línea el diputado de Més Joan Mas Collet considera que la derecha política, y en concreto el PP, tiene un problema de corrupción que es «sistémico»: «No se han adaptado todavía a la realidad democrática».

El portavoz del PP, Toni Costa, replica que Marí estuvo sentado «con total naturalidad» en la misma mesa que el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, aunque no posó en la foto final junto a la líder en las islas, Marga Prohens, y el presidente en Eivissa, José Vicente Marí.