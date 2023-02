El IB-Salut se encargará de las pruebas lingüísticas a los médicos y enfermeras

El IB-Salut asumirá la realización de pruebas de catalán a los médicos y enfermeras que se presenten a un proceso de oposiciones y no tengan el nivel acreditado. Así lo pactaron el PSIB, que gestiona el organismo sanitario, con Més, que tiene entre sus áreas Política Lingüística. Fue durante la dura negociación de la crisis por el catalán en la sanidad cuando los socialistas se lo exigieron a Més. Así lo pactaron para evitar la exoneración generalizada del requisito lingüístico a médicos y enfermeras en el proceso de estabilización de interinos.

Será en la modificación de la Ley de Función Pública que acordaron ambas formaciones donde, además de eliminar la exoneración generalizada a los sanitarios y del nivel lingüístico, como pretendían desde el organismo sanitario, también se incluirá que el IB-Salut pueda realizar pruebas durante los procesos de selección. Lo que ocurre es que será muy difícil que la modificación normativa acordada entre PSIB y Més pueda llevarse a cabo antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

El conflicto radica en que desde los departamentos de Sanidad o de Función pública que dirige el PSIB en el Govern no están nada contentos con la colaboración de la Dirección General de Política Lingüística que comanda Més en el Ejecutivo. Consideran que solo realizan dos pruebas al año para la obtención del requisito de catalán y no se han recuperado convocatorias que tuvieron que ser suspendidas en 2020 durante la pandemia de la covid. Todo ello teniendo en cuenta que está en marcha un proceso de estabilización de 14.000 interinos, 10.000 de ellos en el Govern.

800 sanitarios sin examinar

Asimismo, fuentes del Govern indicaron que el IB-Salut realizó cursos de catalán para sanitarios en los que participaron más de 800 para obtener el requisito de catalán. Aseguran que muchos de ellos no han podido examinarse por la falta de convocatorias de pruebas por parte de la Dirección General de Política Lingüística.

Desde este departamento que dirige Més, dentro de la conselleria socialista de Fondos Europeos, negaron esta circunstancia. Apuntaron que convocan dos pruebas anuales cuando la ley obliga a solo una y, además, no existen númerus clausus y todo el mundo que ha querido presentarse a las pruebas lo ha hecho. Además, recuerdan que los interesados también pueden sacarse el nivel lingüístico de catalán acudiendo a la Escuela Oficial de Idiomas sin necesidad de esperar una convocatoria específica del departamento de Política lingüística.

Sí que admitieron que durante la pandemia se tuvo que suspender una prueba para la obtención del nivel de catalán y no se ha recuperado, pero recordaron que solo fue una, en concreto la del mes de mayo de 2020.

Los datos facilitados por Política Lingüística apuntan a que en 2020 se realizó una única convocatoria con 4.063 inscritos. La siguiente no fue hasta un año más tarde, en enero de 2021, con 5.622 personas. Ese año se realizó otra en septiembre a la que se presentaron 3.721 aspirantes a obtener un título de catalán.

En 2022 la convocatoria de enero registro 4.297 inscripciones, mientras que la del mes de mayo llegó a las 8.369. En enero de este año, la última convocatoria que se ha realizado, se presentaron 6.454 personas.

Fuentes de Més per Mallorca, que participaron en la negociación con el PSIB sobre el conflicto del catalán en la sanidad, reconocieron el acuerdo para el cual el IB-Salut realizará las pruebas de catalán a los sanitarios que se presenten a los procesos de selección de una plaza y no dispongan del nivel de catalán. Sin embargo advirtieron que estas pruebas solo serán específicas para el proceso concreto a los que se presenten, no les servirá como título para otras oposiciones.

De igual modo, según Més, se acordó que la Dirección General de Política Lingüística se encargaría de supervisarlas y que durante 2023 se realizaría una convocatoria adicional hasta llegar a las tres durante todo el año.