El conseller de Educación, Martí March, ha presentado esta mañana a los sindicatos la versión final del acuerdo marco este jueves. El titular ha valorado de forma positiva el clima de diálogo y el talante de las negociaciones hasta ahora, según un comunicado del departamento del Govern.

Ahora, los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación consultarán estos días a sus afiliados para decidir si finalmente se adhieren al documento o no. En cualquier caso, el conseller ha resaltado que si los sindicatos deciden no firmar el acuerdo, este documento no tendrá validez.

La Conselleria ha puesto sobre la mesa su última oferta tras cuatro mesas sectoriales negociando una batería con más de 30 puntos. Entre ellos, para los sindicatos mayoritarios los más importantes son la carrera profesional, las ratios y las horas lectivas, y uno de los principales escollos eran los plazos "demasiado tardíos" propuestos para calendarizar estas medidas.

Cabe recordar que el acuerdo marco plantea las líneas estratégicas para el sector educativo hasta el próximo año 2027. En caso de que los sindicatos no lo firmen, el Govern será el que decida según sus propias previsiones y prioridades qué aspectos pone en marcha y cuándo los lleva adelante.

De todas maneras, March ya ha resaltado que se trata de un "acuerdo abierto al que durante toda la legislatura se le podrán añadir cosas nuevas".