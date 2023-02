La necesidad de transitar hacia modelos económicos más sostenibles se ha traducido en el diseño de hojas de ruta a nivel europeo, nacional y local, para descarbonización de la economía y el avance hacia una economía circular. Sin embargo, la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto lo mucho que aún dependemos de los combustibles fósiles.

El Cercle d’Economia de Mallorca y el Club Diario de Mallorca organizan la conferencia titulada Química circular: Cómo construir una nueva economía a escala molecular que impartirá Javier García Martínez, catedrático de química inorgánica y director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante, donde ha centrado su labor en los nanomateriales y su aplicación en el sector energético. El evento tendrá lugar el jueves 9 de marzo a las 19:30 horas en el Club Diario de Mallorca. La asistencia es gratuita previa inscripción en www.clubdiariodemallorca.es.

En su ponencia, García Martínez analizará por qué no hay más energías renovables en España y Europa y los problemas técnicos que ralentizan ese avance. Por otra parte, apuntará las fortalezas de España a la hora de exportar energía verde al resto de Europa, una opción que no está exenta de retos tecnológicos. En este sentido García Martínez señala la oportunidad de utilizar los excedentes de las energías renovables para producir hidrógeno verde que «puede ser materia prima para el transporte, para la industria química y para la metalurgia, para producir acero con hidrógeno en vez de con carbono». Para García Martínez sería mucho más útil que España utilizara el excedente de renovables, no para vender electrones verdes a Europa sino para electrificar la economía.

Así mismo, describirá algunas de las tecnologías más avanzadas en la generación de energía y combustibles sostenibles «como una hoja artificial en la que dos electrodos son capaces de romper la molécula de agua sin electricidad. En esa hoja no hay cables, ni pilas. Lo que hay es una lámina de metal que tiene, por un lado, un catalizador de níquel, cobalto, molibdeno y zinc y, por otro, uno de cobalto que, directamente con luz solar es capaz de romper la molécula de agua y generar hidrógeno y oxígeno».