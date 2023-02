En 2021 la Universitat apartó a un profesor por denuncias de acoso sexual de varias alumnas. Esa contundencia y rapidez contrasta con la actitud de la UIB hacia Miguel Beltrán, el catedrático de Ética denunciado y condenado por coacciones a una profesora. El rector Jaume Carot explica su proceder ante este caso y achaca la rápida respuesta a "una política de tolerancia cero" hacia estas conductas del actual equipo rectoral.

¿Cuesta más actuar contra un catedrático o es una política del nuevo equipo rectoral?

Es verdad que contra un catedrático es más difícil actuar, pero yo tomé posesión el 14 de junio de 2021 y el 1 de julio firmaba la resolución que dejaba sin sueldo ni ocupación a este catedrático durante seis meses. Es un tema de la política de este equipo, de tolerancia cero ante según qué cosas, aunque está claro que se investigaron los dos casos, no puedes actuar por un rumor. En el caso del profesor, asociado de Matemáticas e Informática, yo en persona le informé de la apertura del recurso y de las medidas que tomábamos contra él.

En el caso del catedrático, usted estaba en el anterior equipo rectoral. Aunque se encargara de Investigación, ¿defendió otra manera de actuar?

Hice saber mi opinión.

¿Cómo está ahora el caso del profesor asociado?

Cuando caducó su contrato se presentó a otras plazas y no se le ha cogido en ninguna, aunque él fuera el único candidato.

¿Esto la UIB lo puede hacer, no va contra las normas de contratación?

Sí lo podemos hacer, si ves el espíritu de la norma para la contratación de profesor asociado dice que han de ser profesionales de reconocido prestigio y que puedan ser buenos docentes, y una persona que está probado que ha acosado sexualmente a varias alumnas no puede ser un buen profesor y no lo queremos. Eso sí, aparte de recurrir por los canales internos nos ha enviado a los juzgados. Estoy acusado de prevaricación y no sé cuántas cosas más, pero tengo la conciencia tranquila. Esta persona ya había sido condenada por hechos parecidos en el ámbito de una orquesta en la que participaba.