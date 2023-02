Una representación de las víctimas mallorquinas del accidente aéreo de 1973 estará presente en el acto que el ayuntamiento de La Planche y el Consulado español en París han organizado el próximo domingo 5 de marzo para conmemorar el 50 aniversario de aquella tragedia. «Estarán presentes la alcaldesa de La Planche y también el alcalde que tenía esta localidad en 1973. Agradezco el trabajo del Ayuntamiento y del Consulado español en París, sobre todo el cónsul Javier Herrera y de Alfonso Iglesias, secretario del archivo que ha organizado y contactado a todo el mundo», subraya Tomeu Buadas, que asistirá al acto con su hermana Laura.

Se celebrará una misa, una ofrenda floral y las familias entregarán una placa de agradecimiento a La Planche. También habrá algunos parlamentos, como el que pronunciará Elena Murano en representación de las víctimas. «Queremos hacer extensivo este homenaje, además de a los que nos dejaron, a todos aquellos que ese día vieron truncadas sus vidas: madres, padres y hermanos. Y en particular a las viudas y los viudos; nuestros padres, que con mucho sacrificio y dedicación nos sacaron adelante. Par mí ellos son los auténticos héroes de esta historia y también ellos merecen este homenaje», leerá Murano en castellano y en inglés.

También expresa su agradecimiento por este homenaje: «Mi madre me preguntaba si creía que iban a organizar algo y yo pensaba que si no lo organizábamos nosotros, no lo iba a hacer nadie. Así que ha sido una sorpresa, para nosotros es muy importante».