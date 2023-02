Una extrabajadora de AMResorts, de Hyatt, cuela facturas de vuelos y hoteles no disfrutados

Una extrabajadora de Apple Leisure Group (ALG), de Hyatt, coló facturas de billetes aéreos y estancias en hoteles no disfrutados por al menos 370.000 euros. Estando ya desvinculada de la empresa —la gestora hotelera AMResorts integrada en ALG, cuya división hotelera vacacional para Europa tiene su sede en Palma—, habría seguido teniendo acceso interno que le permitió emitir facturas de viajes con vuelos y noches de hotel que se abonaron desde la central y no se habrían llegado a producir, según fuentes conocedoras.

Responsables financieros de AMR Resorts Europa, desde sus oficinas en el polígono de Son Rossinyol, señalaron a este diario desconocer el asunto. Mientras, desde Hyatt, a través de su director de Comunicaciones para Europa, África y Oriente Medio, Iván Carballido, se ha declinado hacer declaraciones.

La extrabajadora habría estado emitiendo facturas de viajes a destinos como el Caribe y estancias en hoteles pagadas desde la central de AMResorts que en realidad no se habrían producido.

La operativa

El supuesto engaño se descubrió a finales de 2022. Y al parecer AMResorts trató de llegar a un acuerdo con la extrabajadora para que abonara parte del dinero sustraído a través de las facturas de viajes. No se descarta que en lugar de 370.000 euros la cantidad que habría escapado del control interno financiero de AMResorst sea superior.

Este diario ha contactado a Andrés Oria, vicepresidente de Finanzas de ALG EMEA, quien desde la sede de la compañía en Palma declaró desconocer el asunto.

«Me suena lejanamente», señala Kepa Elu, director de Planificación Financiera, «pero no tengo ni un dato», agrega al tratarse de un asunto que no es de su competencia, para después añadir que de este tema no tiene «ni la más remota idea».

La gestora AM Resorts, después rebautizada AMR Collection y ahora Inclusive Collection, cuenta con las marcas Secrets, Dreams, Zoëtry o Alua y forma parte de ALG. En noviembre de 2021 Hyatt adquirió ALG.