«Mallorca es un destino líder y su turismo será sostenible o no será», afirmó la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en un acto organizado el pasado martes en Madrid por El Periódico de España bajo el título Mallorca, destino cultural. Un paso más hacia la sostenibilidad turística, que incluyó una conferencia y una entrevista con los periodistas de Prensa Ibérica, Armando Huerta, director de Comunicación del grupo editorial; Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca; y Josep Maria Palau, director de la revista Viajar.

«Hemos entendido que no todo el turismo en Mallorca debe acercarse al calor del sol y la playa», expuso Cladera, tras subrayar el esfuerzo de la isla por ofrecer «atractivos a un visitante cada vez más exigente» que demanda actividades culturales, deportivas y de naturaleza. Según expuso, esta apuesta permite avanzar en la desestacionalización y aporta valor añadido a una actividad que, a su juicio, no debe perder de vista el objetivo de la sostenibilidad social, económica y medioambiental. En este sentido, la presidenta del Consell de Mallorca puso en valor elementos como la nueva Ley Turística, centrada en la circularidad; el reciente convenio colectivo del sector, con una subida del 8,5% para el bienio; o la regulación para la llegada de cruceros pactada con las navieras a fin de no saturar el centro de Palma.

«Mallorca y el conjunto de Balears son hoy locomotora económica de la recuperación en España», sostuvo Cladera, quien recordó que en un tiempo récord y «gracias al diálogo entre administración, empresas y sindicatos», el archipiélago ha pasado de sufrir el mayor hundimiento del PIB por la pandemia a encabezar el crecimiento en el país, hasta alcanzar una situación de paro técnico y récord de afiliación en la Seguridad Social. «Hay que decirlo alto y claro: la receta socialdemócrata es más efectiva y beneficiosa para el interés general que la ultraliberal y austericida de la derecha», subrayó Cladera.