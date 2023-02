Baleares diseña su estrategia autonómica contra el cáncer de espaldas a los oncólogos

El pasado martes este Govern presentó en Son Espases su nueva estrategia contra el cáncer, la primera autonómica, publicitó, en la que implicarán a todas las administraciones en la lucha contra estas patologías de complicado pronóstico.

En el salón de actos del hospital de referencia estaban todos los representantes institucionales, empezando por la propia presidenta del Govern, Francina Armengol, pasando por el alcalde Palma, José Hila, o Sofía Alonso, consellera de Derechos Sociales del Consell de Mallorca, solo por citar algunas de las autoridades que asistieron a un acto con un fragante aroma electoralista.

Y, por supuesto, la plana mayor del organigrama del Servei de Salut y de sus gerencias hospitalarias. Lo que sí se echó a faltar fue la presencia, y el protagonismo, de los profesionales sanitarios que trabajan día a día contra estas patologías, los oncólogos.

En el salón de actos de Son Espases tan solo estaba presente, sentada en las últimas filas del gallinero del auditorio, Sefa Terrasa, jefa del servicio de Oncología del hospital de referencia.

«Dile a los políticos que la próxima vez cuenten con mi voz y con mi voto», espetó enfadada a este diario aludiendo a la ausencia de la opinión de los expertos a la hora de elaborar la primera estrategia autonómica contra el cáncer.

«Esto que te he dicho seguramente me granjeará algún problema con mi gerente (en alusión a Josep Pomar), pero me da igual. El próximo día 1 de marzo cumplo 41 años trabajando contra el cáncer en la sanidad pública», reveló.

La otra oncóloga jefa del hospital de Son Llàtzer, Esther Falcó, tampoco estuvo en la presentación entre otras cosas porque recientemente ha presentado su dimisión, como informó este diario el pasado día 13 de este mes.

Desde ese lunes, la dirección médica de Son Llàtzer tuvo que asumir las labores de coordinación del servicio de Oncología toda vez que su titular acababa de presentarles su renuncia por razones personales que no quiso detallar.

Este diario se puso en contacto con la oncóloga para intentar conocer los motivos de su decisión tras ostentar el cargo de jefa de servicio durante los últimos diez años, pero su mutismo fue total y no quiso aclarar los motivos de su renuncia más allá de asegurar que respondían a cuestiones personales.

Otras fuentes dentro de esta especialidad médica apuntaron a que su renuncia obedecía a su hartazgo de tener que coordinar un servicio con falta de personal y recursos. Quién sí estaba sentado en las primeras filas del salón de actos de Son Espases era su director gerente, Francesc Marí.

Que la falta de oncólogos es un problema serio sobre el que se pasó de puntillas en la presentación de la nueva estrategia contra el cáncer lo evidencia que especialistas de Mallorca se tengan que desplazar de forma habitual a Eivissa para suplir la carencia de estos profesionales en la Pitïusa mayor.

O el hecho de que la jefa de Oncología del comarcal de Inca, Maria Ramírez Rotger, tampoco estuviera presente en el acto.

Una única oncóloga en Inca

«Está sola, ¿cómo va a venir?», se preguntaban fuentes del servicio de Oncología de Son Espases. «Tenemos que desplazarnos cada semana para echarle una mano. Eran tres y ya solo queda ella porque se acaba de jubilar el doctor Onofre Pons y la otra oncóloga del servicio está de baja», revelaban las citadas fuentes.

El jefe del servicio de Oncología del hospital de Manacor, Hernán Gioseffi, también brilló por su ausencia, restando lustre a la multitudinaria presentación del nuevo plan de nuestras autoridades para combatir una de las enfermedades más temidas y prevalentes en esta comunidad.

Y es que quizá se refería a ellos, a los oncólogos jefes, la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, cuando concluyó la presentación de la nueva estrategia «invitando» a todas las personas o instituciones que pudieran haber olvidado incluir en el plan a «tocad a nuestra puerta, que siempre estará abierta».