A la búsqueda de trabajadores para la temporada en Mallorca: «La joya de la corona es encontrar gente para cocina»

Anay Zimmer tiene claro lo que le interesa. «El mundo de los hoteleros, me he criado en ello». El estudiante de «Alojamiento y Comercialización Hotelera» acabará su formación de dos años en abril. A sus 20 primaveras el joven nacido en la India y criado en una familia germanoespañola buscaba ayer «prácticas en una empresa que tenga hotel aquí en Mallorca y en otro lugar del mundo».

Anay es uno de los alumnos que participó este martes en la XXI Jornada de Empresas de la Escola d’Hoteleria de las Illes Balears (EIHB), a la que acudieron 34 empresas de hotelería y restauración para buscar personal y estudiantes en prácticas. Habla «alemán, inglés y castellano» y podría empezar a formarse en el Gran Hotel Son Net. «Mi padre trabaja allí». Es un alto directivo de Finca Cortesin Hotels & Resorts, actuales gestores del establecimiento que reabre renovado esta temporada. «No quiero trabajar con él en mi primer año», asegura, y vuela para seguir decidiendo dónde empieza su carrera en un sector que no pasa por el mejor momento para atraer talento. Las empresas buscan futuros trabajadores por tierra, mar y aire. Se viene otra temporada «complicada» para captar personal, en la que la «rotación» volverá a ser el pan de cada día, reconoce Carlos Andreu, de Protur Hotels. «Hay mucha oferta y la gente se mueve». La cadena tiene un centenar de vacantes en todos los departamentos, «pero la joya de la corona es la cocina». Estar en el Llevant complica atraer personal.

«Cada hotel es diferente. Nosotros somos familiares», dice Katrin Cetin, directora general del Gran Hotel Son Net. En mayo está prevista la reapertura del resort de 31 habitaciones que aún está en obras. Cerró en 2020 por la pandemia. Con su vuelta va a recuperar a los trabajadores fijos discontinuos que tenía antes, pero necesita ampliar la plantilla. «Vamos a pasar de entre 55-60 trabajadores a unos 80 o 90. Cetin está acompañada por Javier Soriano, el jefe de Cocina. Encontrar personal y jóvenes en prácticas «es complicado», continúa Cetin. «Queremos gente que quiera crecer con nosotros». Ese es el objetivo común en el sector. «Nuestro plan es tener el hotel abierto todo el año». La dificultad para cubrir vacantes es que «hay mucha oferta en el mercado por la competencia».

"Coraje" para hacer la entrevista

La Escola d’Hoteleria que dirige María Tugores realiza la jornada con las empresas desde 1995. Además de impartir el grado de Dirección Hotelera ofrece perfiles no universitarios para puestos en cocinas, restauración, FP en Gestión de Alojamientos, cursos propios y de especialización, formación continua y está acreditada para brindar formación a través del SOIB, explica la profesora Magdalena Vicens. «El objetivo es que conozcan lo que piden las empresas y tengan su primera entrevista de trabajo», dice sobre el encuentro celebrado en el campus.

Geo Cholakian Li se mostraba un tanto invadido por la timidez. «A ver si reúno el coraje para hacer una entrevista. Espero trabajar este verano de recepcionista». El estudiante de doble grado de Turismo y ADE, de 19 años, amigo de Anay, el verano pasado tuvo «una posición glamurosa», ironiza, de «asistente de camarero» en una gran cadena en Magaluf con la que conoció de primera mano a los turistas de borrachera. No le corre el turismo por las venas: «Mi padre, estadounidense, y mi madre, china, no trabajan en el sector, pero la gente que me rodea vive de la hostelería y tienen pasión. Yo, sin tener muy clara la dirección de mi futuro, decidí acercarme a este mundo».

«Está complicado, sobre todo en cocina», apunta Carol Alfano, del departamento de Reclutamiento de Marriott. A su lado Juan Guerra, del restaurante es Fum, con una estrella Michelin del ST Regis Mardavall asiente: «Se matriculan menos, prefieren otras ramas». Cerraban jornada «solo con practicantes de recepción».

Hyatt (Alua, Secrets o Dreams, entre otras marcas) tiene 400 vacantes solo en Mallorca. «Ha sido más flojo que otros años, cada vez venimos más empresas», observa Mari Carmen Sánchez. «El año pasado bloqueamos habitaciones para ofrecérselas a trabajadores», añade, y «hemos pasado de ofrecer una beca de 300 euros a 600 este año a los practicantes».

Toni Bestard, estudiante de cocina de 16 años, se presenta en el estand de Barceló, donde Alicia Flores y María Cañón hacen las entrevistas. «Busco mis primeras prácticas. Me he reunido con siete u ocho empresas. No sé quién me llamará», afirma. Seguro que se le rifan.