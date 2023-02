El PSIB acusa a sus socios de «engañar» con la limitación a la compra de vivienda por parte de no residentes en Baleares

La limitación a la compra de vivienda por parte de no residentes en Baleares sigue en el centro del debate pese al rechazo del Gobierno. El Govern, de momento, no cierra la puerta. Aunque lo más relevante es la discusión política y social que está generando, sobre todo entre los partidos del Pacto. La portavoz del PSIB-PSOE, Pilar Costa, acusó ayer a sus socios de Unidas Podemos y Més per Mallorca —sobre todo a los primeros— de «engañar a la gente» al presentar una propuesta para que el Govern haga una ley autonómica con el objetivo de restringir la compra a quienes no residan en las islas porque, según explican, no existe ningún acuerdo «mucho más amplio ni con Europa ni con el Estado» e insisten en que la modificación legal «no es posible» en estos momentos ya que el Ejecutivo autonómico no tiene las competencias para llevarlo adelante. Además recuerdan que se creó un grupo de trabajo formado por las consellerias de Presidencia, Vivienda y Hacienda, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y la Universitat de les Illes Balears (UIB) con el objetivo de para iniciar el estudio y elaborar un informe preliminar de la situación jurídica actual europea.

Francina Armengol: «Limitar la compra de viviendas de no residentes depende de Europa, necesitamos que España lo asuma y negociarla» Las tiranteces entre los socialistas y los podemitas se han ido sucediendo y agravando en las últimas semanas con el acercamiento de las elecciones autonómicas y municipales. Unidas Podemos quiere desmarcarse de la gestión del PSIB en vivienda —«no nos escondemos, llevamos toda la legislatura haciendo propuestas que, desgraciadamente, no han sido aprobadas»— y aseguran que «siempre» han sido críticos con las políticas en materia de vivienda dentro del Govern porque «se puede ser mucho más valiente». Además vuelven a cargar contra el partido de Francina Armengol por ser «sensibles a las presiones del lobby inmobiliario» y recuperan la enmienda presentada a los presupuestos para destinar los recursos de promoción turística al impulso de vivienda social: «La construcción ha sido demasiado lenta». Sobre la limitación de la compra de viviendas a no residentes, la portavoz, Esperança Sans, asegura que existe «jurisprudencia positiva» en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea según se recoge en un informe encargado por el partido al observatorio DESC: «Nos permitiría poner en marcha esta medida». Francina Armengol: «Limitar la compra de viviendas de no residentes depende de Europa, necesitamos que España lo asuma y negociarla» Més per Mallorca opta por la contención y, pese a anunciar el voto afirmativo porque están «absolutamente a favor» de la propuesta, manifiestan que aún tienen que ver si la posibilidad de hacer una ley autonómica «encaja» con la legislación europea y estatal. Madrid ya dejó claro que la libertad de circulación de capitales en la Unión Europea «ampara el derecho de los ciudadanos europeos a adquirir segundas residencias en otro Estado de la Unión». «Ridículo de la izquierda» Esta confrontación entre los partidos que forman el Govern está siendo aprovechada por el Partido Popular de Marga Prohens, quien no pierde oportunidad para criticar el «ridículo» de una izquierda «agotada, desnortada y sin ideas» en la gestión de la vivienda. La líder ‘popular’ aludió a dos noticias de importante repercusión: el rechazo del Gobierno a la restricción a no residentes y la propuesta de los contenedores-vivienda: «Intentan vender que es vanguardista y acaban por responsabilizarse los unos a los otros de la propuesta». En esta línea plantea eliminar el impuesto a la compra para menores de 30 y rebajarlo a la mitad a menores de 35, familias numerosas y monoparentales; un programa para ceder suelo público a la iniciativa privada para viviendas de alquiler a precio tasado; simplificación de la burocracia para rehabilitación y reforma, y permitir la reconversión de locales en viviendas. Hasta 15 propuesta de vivienda En la Proposición No de Ley que se debate hoy en el Parlament también se incluyen medidas como impulsar de manera prioritaria la rehabilitación y la mejora de las viviendas degradadas existentes, frente a la nueva construcción, para no contribuir a la presión continuada sobre el territorio, con el fin de disponer de alternativas residenciales dignas, adecuadas y asequibles, y de aumentar el parque público balear de vivienda, o instar al Govern a asegurar que la próxima ley estatal de vivienda contemple la obligatoriedad de la declaración de zonas tensionadas.