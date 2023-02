Los inspectores del departamento de Consumo han detectado numerosos casos de publicidad engañosa en las ofertas que reciben los consumidores para que cambien de compañía energética. Estas empresas se están aprovechando del incremento del precio de la energía para captar clientes, pero lo hacen ofreciendo una serie de descuentos que después no aplican. En muchas de estas ofertas se asegura al cliente que tendrá un descuento sin cambiar de compañía que suministra la energía, pero no especifica que lo que cambia es la empresa comercializadora. Muchos clientes han acudido a Consumo para denunciar que no se están beneficiando de estos descuentos por los que aceptaron la oferta.