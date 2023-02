Un ejecutivo de Meliá facilitó el acuerdo con el Govern para la firma del convenio de hotelería

Iago Negueruela señalaba en este diario sin nombrarla a la figura capital en la firma del convenio que sube los sueldos de hostelería. Ha llegado el momento de desvelar su identidad. Se refería el Conseller de Todo a «personas que ayudan sin visibilidad. Hay una en especial de la que no puedo decir su nombre porque no le gusta y es discreto, y él sabe a quién me estoy refiriendo. Siempre ayuda a llegar a acuerdos. Ha sido clave durante los últimos años».

La pieza decisiva del tablero negociador, ese «experto en recursos humanos de una gran empresa» que Negueruela quiere mantener en el anonimato es Gabriel Cánaves, el máximo ejecutivo al frente de los 44 mil trabajadores de Meliá. Hombre de la absoluta confianza de Gabriel Escarrer Juliá, aunque históricamente no lo fuera de todos sus hijos, lleva más de cincuenta años junto al patriarca. Cánaves es vecino de Banyalbufar igual que Branson, porque a ustedes hay que explicárselo todo. Íntimo de Fidel Castro y de sus sucesores, también dirige los 36 hoteles de Meliá en Cuba, muy pocas cadenas poseen una cifra de establecimientos similar en Mallorca. Reemplazó a Carmen Riu, promotora del anterior convenio plurianual. Conseller y ejecutivo hotelero se atribuyen la misma misión, «garantizar la paz social». Branson es el único hotelero que pide castellano, inglés, alemán y catalán