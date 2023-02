Beñat Caira Lago: «Me quedaría en Mallorca, pero veo mucho turismo y pocas salidas en ingeniería»

Tiene 22 años y un prometedor futuro por delante, aunque probablemente fuera de Mallorca. Beñat Caira Lago es el ganador de la cuarta edición de la beca Robot, que cubre el coste íntegro del máster en Ingeniería Industrial que está cursando en la Universitat de les Illes Balears (UIB). Se graduó en Ingeniería de Automoción en la Universidad del País Vasco, donde elaboró el trabajo de fin de grado distinguido.

¿En qué consiste el proyecto que ha ganado la beca?

Diseñé y fabriqué desde cero un sistema de pedalera, es decir, embrague, freno y acelerador, para vehículos de rally o drift. La novedad es que cuelga desde arriba, como en los coches normales, mientras que en los vehículos de carreras suelen instalarse abajo.

¿Con qué dificultades se encontró?

El proyecto no solo se hizo sobre el papel. Fabriqué una pedalera a escala real en la misma empresa en la que estaba haciendo las prácticas, y después comprobamos que funcionaba, con sus respectivas pruebas y controles de seguridad. En este sentido, quizá el mayor obstáculo fue el cambio entre estudiar y trabajar, porque una cosa es saber la teoría y otra distinta es aplicar todo lo aprendido a la realidad, a un producto que incluso podría llegar a fabricarse en serie y comercializarse.

¿Dónde se ve en el futuro?

Mi objetivo final es tener mi propio taller y diseñar proyectos de personalización en coches, tanto en el exterior como a nivel mecánico. El máster que estoy cursando me habilita como ingeniero industrial para firmar ese tipo de proyectos, como el de la pedalera.

¿Cómo ve el mercado laboral en Mallorca?

Sé que aquí no hay mucha industria en general, tampoco de automoción. En el País Vasco, de donde vengo, está mucho más desarrollada. En Mallorca, por lo que he visto hasta ahora, el mercado está más orientado al turismo, lo que me limita las salidas que me interesan. No descarto quedarme aquí para los primeros años de aprendizaje, pero creo que si quiero crecer tengo que irme. Aunque igual esa es mi primera impresión...

¿Qué le interesa que no encuentre en la isla?

En Balears la industria del motor está muy preparada para la venta al cliente final, como los concesionarios o talleres mecánicos, y gran parte del género se importa. A mi me llama la atención lo que tiene que ver con diseño, desarrollo o innovación. Es decir, toda la cadena de producción industrial que va antes de que el vehículo llegue al concesionario.

¿Se plantearía un futuro en Mallorca si viera más salidas profesionales?

Acabo el máster dentro de unos meses y no dudaría en quedarme, por lo menos durante un tiempo, si pudiera dedicarme a lo que quiero. Me está gustando la experiencia y me he sentido acogido. Pero tampoco me cierro a viajar a otras ciudades, incluso fuera de España, si encuentro oportunidades interesantes.

¿Cómo valora la calidad académica en Balears después de su experiencia en el País Vasco?

La UIB me ha sorprendido para bien. Incluso te diría que en esta universidad he tenido docentes mejor preparados, aunque en el País Vasco la ingeniería es uno de los mayores sectores. En el aula el grupo es pequeño y los profesores están muy pendientes, así que hay lugar a una enseñanza es más personalizada. Volvería a tomar la misma decisión.

¿Ganar la beca supondrá un impulso a su carrera?

Espero que sí. En realidad, lo más importante no es la ayuda económica o título en el currículum, sino el impulso personal. Tiene mucho valor que profesionales de mi sector reconozcan mi trabajo.