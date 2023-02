El actual conseller de Educación, Martí March, se ha presentado esta mañana de forma pública como candidato del PSIB-PSOE a la alcaldía de Pollença, su pueblo natal, después de anunciar que no seguirá en el Govern en caso de poder reeditar el Pacto de Progreso en medio de la negociación del acuerdo marco con los sindicatos y las quejas de los interinos.

El socialista ha agradecido emocionado a Francina Armengol estos ocho años de confianza —ha estado a punto de llorar en muchos momentos porque «soy una persona muy emotiva»— y ha definido estas dos legislaturas como «ocho años fantásticos» en los que «he aprendido mucho» al visitar los centros educativos, conocer profesores «espléndidos» y centros que ponen «toda la pasión» para mejorar la educación: «Ha sido el broche de oro a mi profesión como pedagogo».

Además asegura que en Baleares hay docentes que se dejan la piel cada día para educar a sus alumnos «porque educar cada día es más difícil ante una sociedad tan compleja».

«Estoy aquí porque he tenido suerte en la vida, he podido estudiar lo que quería y trabajar como profesor universitario, que me ha permitido formar a muchos docentes», destacó.

Entre los asistentes que han acudido a la presentación en el Claustre de Sant Domingo de Pollença estaban la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs; la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, o el expresidente del Govern balear, Francesc Antich.

March ha dedicado al exdirigente socialista algunas palabras de agradecimiento después de haber sido durante cuatro años Director General de Universidades: «Nunca hubiera pensado que vendrías. Fueron cuatro años fantásticos y tú eres una persona realmente humana y con gran empatía».

Por su parte la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha incidido en que será el mejor candidato para Pollença y ha expresado emocionada que «yo pierdo a una persona maravillosa en mi Govern, pero lo gana toda Pollença».

En esta línea también destaca que «hemos transformado Baleares a mejor» durante estos ocho años en los que ha gobernado el Pacto, y ha recordado una anécdota de los primeros días: «Si hay un momento que merece la pena recordar es la primera reunión de la comunidad educativa en el Consolat en 2015, cuando volvió la paz social a las aulas, y eso fue gracias a March».