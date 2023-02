El «Mallorca nos mata» de las otras islas se desmonta

La queja constante de las otras islas del archipiélago balear, de que «Mallorca nos mata», al recibir el grueso de las inversiones del Govern, se desmonta por completo en función de las cifras que se analicen. Si observamos la inversión per cápita del Ejecutivo en los presupuestos de 2023 veremos como los mallorquines son los que reciben menos euros, con diferencia de los menorquines, ibicencos y ya no digamos de los residentes en Formentera.

Según datos de la conselleria de Hacienda que dirige la consellera Rosario Sánchez, el Govern realiza una inversión directa por habitante en Formentera que llega a los 2.107 euros. En el caso de Menorca se sitúa en 1.613, mientras que en Eivissa está en 1.108 euros. Estas cifras contrastan con la inversión per cápita en Mallorca, que este año será de 998 y ello supone 1.100 euros menos por cada mallorquín de lo que recibe un formenterense, 600 menos de lo que recibe un menorquín y unos 100 menos que un ibicenco.

Es cierto que Mallorca cuenta con una mayor calidad y cobertura de servicios sanitarios, sociales o educativos en comparación a las otras islas. También es verdad que Formentera sufre la triple insularidad y Menorca y Eivissa la doble con respecto a Mallorca. A todo ello hay que unir los viajes y molestias que supone tener que desplazarse a Mallorca para tratarse algunas enfermedades en el hospital de referencia de Son Espases o simplemente tener que pasar por Mallorca para algunos viajes a la península o al extranjero.

Al respecto la consellera Sánchez indicó que con esta aportación per cápita se «demuestra que la inversión territorial del Govern está equilibrada». La consellera también advirtió que en esta inversión no está contabilizado el coste de los funcionarios y que en el caso de Mallorca si estaba incluido como inversión todo el transporte por tren. De igual modo, la titular de Hacienda indicó que en esta inversión per cápita tampoco está incluida la que realiza el Govern a nivel global y de la cual se benefician el conjunto de las islas ni la ecotasa.

De las palabras de Rosario Sánchez, apuntando que había equilibrio, se desprende que el Govern ha hecho malabares este año para desmontar la etiqueta que existe, especialmente en Eivissa y Menorca, de que «Mallorca nos mata» y siempre se lleva el trozo más grande del pastel.

Las cifras de inversión per cápita incluyen todo el dinero que envía el Govern a cada una de las islas, tanto directa como indirecta a través de los consells insulares. Es en sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, movilidad, agricultura y medio ambiente, entre otros. A todo ello hay que sumar la financiación directa de los consells insulares que este año se ha incrementado un 29% y ello ha permitido subir la inversión por habitante en cada una de las islas del archipiélago.

Inversión por islas y consells

En el caso de la inversión total del Govern por islas, Mallorca recibirá a lo largo de este 2023 un total de 899,7 millones de euros. Le sigue Eivissa con 166 millones, después Menorca con 152 y, por último, Formentera con 25,2 millones. Todo ello hace un total de inversión territorializada del Govern en el conjunto de las islas de 1.1454 millones de euros.

Por otra parte, hasta 553 millones de euros, 124 más que en 2022, recibirán los consells insulares. El Consell de Mallorca conseguirá este año una financiación de 392,5 millones, lo que supone 88 millones más respecto a 2022. El Consell de Eivissa recibirá directamente del Govern un total de 77,8 millones (17,2 millones más que el ejercicio anterior). El Consell de Menorca aumenta hasta 71,5 millones, 15,8 más que el año pasado. Por lo que respecta al de Formentera, la financiación que recibe del Govern se incrementa hasta situarse en 11,4 millones, 2,5 millones más que en 2022.

Repasando estas cifras, tanto de inversión total por islas como las aportaciones directas por financiación de los consells, la máxima de «Mallorca nos mata» que pregonan desde Menorca o Eivissa encajarían a la perfección. Sin embargo, al ver que por ejemplo un menorquín recibe 600 euros más del Govern que un mallorquín, la teoría se desmonta. Asimismo, hay que tener en cuenta que Mallorca llega al millón de habitantes. Por el contrario, en Eivissa viven 161.000 personas, Menorca tiene 100.000 habitantes y Formentera no sobrepasa los 13.100 residentes.

En cualquier caso, siempre nos quedará la máxima que es «Madrid quien nos mata».