La celebración en Mallorca de la festividad de San Valentín, con poca tradición popular y cada vez más auge comercial, pese a la crisis y el cuestionamiento del amor romántico y todos sus estereotipos, es una buena oportunidad para pedirle a Joan Llompart, 'Torrelló', referente de Diario de Mallorca durante 40 años y maestro de fotoperiodistas, que bucee en su rico archivo fotográfico y rescate para la ocasión imágenes y gestos que se puedan ligar con la celebración del amor, del piropo, del beso furtivo en público o con las primeras demostraciones de amor para más de dos en las calles de la ciudad de Palma.

El resultado son cuatro fotografias en blanco y negro, cuatro gestos gráficos, narraciones de momentos que van más allá, cada una de ellas con su propia historia particular, que no solo hablan del amor y de sus diferentes manifestaciones, sino también de la cambiante ciudad de Palma, de su evolución económica y desarrollo urbano y sobre todo de la evolución de las costumbres, desde los años sesenta a finales de los ochenta.

1 El piropo

Finales de los sesenta en la calle Cotlliure del Camp Redó, en Palma. Una vía polvorienta y sin asfaltar de la periferia olvidada y todavía agrícola de la ciudad. Los tres primeros bloques de las viviendas sociales de Corea se distinguen ya a la izquierda con las fachadas mucho más blancas y limpias que ahora. No hay tráfico ni gente en la calle. Al fondo aparecen tres seiscientos aparcados y un cuarto automóvil de otra época todavía anterior. Un pastor, con sombrero de paja y cayado, conduce a su rebaño de ovejas hacia el Secar de la Real. Pero la presencia de una chica joven que camina resuelta con la vista al frente, con un vestido de tirantes con falda por encima de la rodilla, cautiva toda su atención. El pastor se vuelve sin ningún disimulo y sigue con la mirada a la joven. El piropo casi se puede escuchar en la imagen. El me too no es todavía ni una ensoñación futura y el halago callejero, una prerrogotativa masculina, tenga gracia o ninguna.

2 El beso furtivo en el Pas d'en Quint

En el Pas d'en Quint ,camino de la iglesia de Sant Nicolau, antes de que los comercios abran sus puertas y empiece el bullicio ciudadano, una pareja se besa aprovechando la inusual intimidad que ofrece la céntrica calle. Torrelló capta el gesto casi furtivo con la misma discreción de los enamorados y lo subraya situándolo en el centro mismo de la calle vacía que atraviesa la escena, donde la mirada del espectador se dirige de forma natural. Hubo un tiempo en que ni los enamorados se besaban en público en las calles de Palma, tiempos marcados por el pudor y el conservadurismo en las costumbres que imponía el franquismo en el espacio público, cuando la calle era suya y no de todos.

3 Beso en la plaza Major

El turismo masivo primero y la llegada de la democracia después tuvieron en Mallorca un efecto liberador en las costumbres y los afectos, como se diría muchos años después, salieron del armario, al espacio público y con total normalidad, mientras la sociedad iba descubriendo el significado del ejercicio libertad democrática. En la escena de una bulliciosa plaza Major una pareja sentada en una terraza se besa. Torrello capta el instante inmediatamente anterior, que a menudo es más interesante. Los novios muestran a su objetivo sus perfiles enfrentados, casi simétricos, cuando sus labios van a juntarse. Y él los enmarca en uno de los característicos arcos que jalonan el perímetro de la plaza, como si los colocara en una hornacina.

Cuando el amor es cosa de... tres

Avenida de Portugal de Palma, frente a la tienda Muebles Serball. Una mujer pasea abrazada a dos hombres, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Pasan por debajo de un rótulo comercial que los señala como "modelos propios". Unos metros por delante de sus pasos otra mujer que aguarda la llegada del autobús mira a los protagonistas de la imagen con cara de desaprobación, de callada censura. Viste muy recatadamente jersey de punto y falda gruesa por debajo de la rodilla. Torrelló capta en un solo disparo el tiempo que se va, aunque sea en un viejo bus de la EMT que se retrasa, y el que llega, en pantalón tejano y ropa deportiva. No hay vuelta atrás. En 1984, Luis Eduardo Aute publica el álbum Cuerpo a cuerpo. En uno de sus temas, Una de dos, propone un pacto en el amor cuando es de tres: "Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser", augura el cantautor, que entiende que ese amor que llega surgirá del afecto y del acuerdo entre libres e iguales, al que se refiere irónicamente en el estribillo, y no de la imposición. Y en eso estamos, todavía.