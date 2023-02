El Govern balear no cierra la puerta a la limitación de la compra de viviendas por parte de no residentes pese al varapalo del Gobierno central en la que recordaba que la Unión Europea "ampara el derecho de los ciudadanos europeos a adquirir segundas residencias en otro Estado de la Unión". La consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, afirma que "no entendemos que sea una negativa" y apuesta por seguir negociando tanto con Europa y España: "El Gobierno se limita a decir cuál es la legislación europea y española".

