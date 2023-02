Las discotecas de Baleares no ven posible firmar el convenio de Hostelería

A pocas horas de la reunión convocada para el miércoles, en la que se intentará que quede firmado el convenio balear de Hostelería, la patronal de ocio nocturno (ABONE) ve inviable poder suscribirlo, según ha reconocido su presidente, Miguel Pérez-Marsá, tras la reunión mantenida hoy con representantes del UGT, CCOO y del Govern. Según este representante empresarial, los sindicatos no han querido aceptar ninguna de sus propuestas, por lo que «ya que nos van a hacer comer un plato que no hemos cocinado, al menos que no nos pidan que le pongamos la sal y la pimienta».

El objetivo de ese encuentro era acercar posturas entre las asociaciones de restauración y la de discotecas con los sindicatos para que se contemplen en el convenio algunas características propias de ambos sectores, pero no se ha producido el menor avance, al considerar estos últimos que las peticiones que se les habían presentado resultaban inasumibles. Los secretarios generales de las federaciones de Servicios de UGT y CCOO, José García Relucio y Silvia Montejano respectivamente, han coincidido al afirmar que las reivindicaciones que se han puesto sobre la mesa no pueden ser aceptadas por un sindicato. En un primer momento se planteó un paquete con ocho iniciativas, repitiendo las que se formularon a UGT el pasado día 8, que ante la negativa de los representantes de los trabajadores a tenerlas en cuenta finalmente se han reducido a dos. Propuesta empresarial La última propuesta empresarial ha consistido en que se incorpore al convenio una disposición adicional que fije la obligación de abordar durante los dos próximos años medidas que tengan en cuanta las características de ocio nocturno y de restauración, y la segunda que se autorice a las empresas negociar individualmente con cada asalariado los días de disfrute de su descanso semanal, punto este último que generó el rechazo frontal de UGT y de CCOO, que descartaron cualquier posibilidad de saltarse la obligatoriedad de pasar por los representantes de los trabajadores. Pérez-Marsá ha salido de este encuentro reconociendo que con esta oposición sindical a sus propuestas no resulta posible que en la reunión del miércoles se incorpore su firma, pese a que se ha condicionado este paso para poder participar también en el acuerdo tripartito que se quiere suscribir de forma paralela destinado a impulsar la salud laboral y la formación de los trabajadores, punto este último para el que el Govern ha comprometido una importante inversión. García Relucio y Montejano han señalado que lo único que se podía asumir era hablar de las características de la restauración y del ocio nocturno durante los próximos años, para analizar la posibilidad de incorporar alguno de estos temas en el convenio que se debe de negociar en 2015, pero han insistido que para eso es necesario hacer un estudio en profundidad de la situación de estas actividades. Por otro lado, la representante de CCOO ha apuntado que tampoco su firma está garantizada para el día 15 a la espera de negociar los últimos flecos sobre cargas de trabajo y formación, aunque la propuesta de convenio cuenta con el apoyo mayoritario de UGT y de los hoteleros. "Nos sentimos ninguneados" «Nos sentimos ninguneados» en la negociación del convenio de Hostelería, ha afirmado el presidente de la asociación balear de ocio nocturno (ABONE), Miguel Pérez-Marsá, que ha lamentado que incluso se tuvo que enterar de que el miércoles se ha convocado la reunión de la mesa negociadora a través de lo publicado por Diario de Mallorca el pasado día 10, ya que la federación hotelera de Mallorca le remitió la notificación con posterioridad. El presidente de esta organización ha reivindicado que se deje negociar a su sector y al de restauración directamente con los sindicatos, sin tener que pasar por la patronal hotelera, aunque ésta sea mayoritaria en la representación empresarial.