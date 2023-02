Los integrantes de la junta de personal de la gerencia de Ponent (SIMEBAL, SATSE, USAE, CCOO, UGT, CSIF Y STEI) a la que pertenecen tanto el hospital de Son Espases como el Psiquiátrico adscrito administrativamente al centro de referencia, han denunciado ante Inspección de Trabajo la, a su juicio, situación de "desprotección" en la que se encuentran tanto los trabajadores como los usuarios de este último centro en el que se sigue llevando a cabo actividad asistencial pese a encontrarse en obras desde el pasado 1 de julio.

En otro escrito remitido tanto al director general del Servei de Salut, Manuel Palomino, como a Josep Pomar, director gerente de Son Espases de quién depende el hospital Psiquiátrico, les recuerdan que desde el inicio de las reformas "se han comunicado numerosos accidentes de trabajo relacionados única y exclusivamente con la ejecución de dichas obras. La desorganización, la mala señalización, la inexistente iluminación, los continuos cambios de las zonas de obra realizados dentro del recinto y la falta de accesos a los edificios tanto para el personal como para los vehículos de emergencia, nos han llevado a la situación actual en la que los trabajadores del hospital Psiquiátrico temen por su salud cada vez que acuden a su centro de trabajo".

"En el complejo de este hospital, continúan, "también residen pacientes, que debido a su patología deben permanecer ingresados largos periodos de tiempo. La ejecución de estas obras afecta a su día a día y dificulta su recuperación o estabilización. Los usuarios que deben acudir a las consultas, también se ven afectados, muchos de ellos con un tratamiento que enlentece sus movimientos y disminuye sus reflejos", lamentan.

Coordinador de seguridad

"Desde la Junta de Personal hemos expuesto esta situación en el Comité de Seguridad y Salud del Área de Ponent, en el que hemos solicitado la comparecencia, sin éxito, del coordinador de seguridad de la obra, con el libro de incidencias, así como el responsable directo del lbsalut. No sólo no se han presentado sino que la gerencia de Son Espases no ha dado una respuesta clara que mejore las condiciones lamentables en las que se encuentran estos trabajadores. Ante la inacción de lbsalut, la falta de planificación y la no rectificación, a pesar de todo lo sucedido, esta Junta de Personal se ve obligada a intervenir en defensa de lo seguridad de los pacientes y profesionales. Para evitar que se sigan produciendo hemos registrado una nueva denuncia en inspección de trabajo", les informan a los altos cargos.

"Dos sindicatos miembros de esta junta ya interpusieron denuncias a inspección, aún pendientes de resolverse. Consideramos de extrema gravedad la situación que se está viviendo en el hospital Psiquiátrico. Recordamos a la administración que es responsable de la salud de los profesionales que trabajan dentro del recinto hospitalario", les recuerdan.

Por todo esto lo expuesto, el conjunto de sindicatos de esta Junta reclaman que "que se revise el plan de seguridad que ha demostrado ser insuficiente para evitar el continuo goteo de accidentes de trabajo. Que volvemos a pedir la presencia del coordinador de seguridad con el correspondiente libro de incidencias de la obra. Que se señalice correctamente todos los accesos al recinto así como todas las zonas de excavación (zanjas y pozos). Que se iluminen correctamente todas las zonas para que los usuarios y el personal que deba deambular por el recinto de noche puedan hacerlo con seguridad. Que se limpien todos los escombros generados en el recinto al finalizar la jornada laboral del día. Que se verifiquen a diario los accesos a los distintos edificios del recinto, así como que se compruebe su señalización y se notifique a los trabajadores del Psiquiátrico los posibles cambios de estos recorridos".