Mallorca es una heredocracia, solo tendrá una casa quien la herede

La nueva imagen de Mallorca muestra a personas viviendo en caravanas. Mientras escribo esto, me comentan que ya están preparados los contenedores, como en las aulas prefabricadas. A continuación vendrán las tiendas de campaña. No es una exageración, en la riquísima Los Angeles de Fray Junípero Serra lo llaman Skid Row. El Pacto de Progreso oscila entre la prohibición de Airbnb y la promoción de las infraviviendas, hasta el Tribunal Supremo se ha sentido obligado a recordarle a Balears que su modelo «todo hotel» conduce al colapso.

La miseria residencial contagia paulatinamente a los nativos. Mallorca es ya una heredocracia, donde la única forma de acceder a una casa consiste en heredarla. O en recibir una generosa ayuda paterna, lo que el Financial Times llama compasivo el Banco de Mami y Papi, que es otra fórmula hereditaria. Sin tus progenitores, estás fuera del mercado. Es decir, te juegas una residencia a vida o muerte, entenderán que sus hijos les miren últimamente de otra manera.

«No queríamos mudarnos del barrio porque significaría sacar a los niños de su escuela, pero parecía que no había literalmente lugares disponibles para vivir, estábamos tan nerviosos». ¿Mallorca? No, Copenhague, con 6.900 euros por metro cuadrado porque siempre se puede empeorar. El precio medio en Palma son 3.600 euros en la vivienda de segunda mano, pero la cifra sigue disparada para regocijo de los buitres inmobiliarios.

«Los precios crecientes de compraventa han arrastrado al mercado de alquileres, no sé si viviremos aquí dentro de cinco años si queremos tener hijos». ¿Mallorca? No, Londres, 9.400 euros por metro cuadrado porque siempre se puede empeorar. En Mallorca se necesitan 16 años de salario íntegro para pagarse una vivienda, recuerde dónde lo leyó antes. Londres está en catorce años, pronto no bastará toda una vida de ingresos para garantizarse una caravana. Y recuerde, la capital británica dispone de un entorno para crecer, a diferencia de una pequeña isla. Si quieren extraerle un prisma positivo, la venta a extranjeros ya no conllevará la expulsión de los indígenas. Ahora podrán ser confinados en ghettos de chabolas o contenedores de inmigrante en Qatar, para que los aborígenes ejecuten las labores de servidumbre en condiciones esclavistas.

Miquel Barceló, Agustí Villaronga, Toni Catany y Maria del Mar Bonet componen el cuarteto olímpico mallorquín del arte contemporáneo mundial. Todos ellos pueden presumir de una acogida estelar lejos de Mallorca. La cantante forma parte del patronato de la Fundación consagrada al fotógrafo de Llucmajor, y el Govern prepara una excelente dotación para garantizar el futuro de la entidad.

El inicio del expediente de subvención de la Fundación Toni Catany ya ha llegado al Consell de Govern, aunque no se ha trasladado al público. Se prevé una subvención anual de 500 mil euros anuales durante diez años, a cargo de Cultura. Tras la compra y rehabilitación del edificio cedido por Hacienda, se contemplan inicialmente gastos de mantenimiento y otras ayudas públicas a la institución bajo el nombre del fotógrafo. Las decisiones las toma el Consolat en persona, y ya se imaginan de qué persona estamos hablando. Ha habido conatos de protesta, serán acallados.

En la imagen que hoy nos vuelve a ilustrar, recuerde dónde leyó antes que la transformación de Vinicius de promesa en estrella tuvo lugar en Mallorca. El Madrid quería traspasarlo en 2020, pero el delantero se sometió en la isla durante el verano a un exigente proceso de acondicionamiento físico, que supuso su estallido galáctico. El goleador recogió su metamorfosis en un generoso vídeo promocional, donde el litoral mallorquín era una promesa de plenitud corporal. Por tanto, nadie podrá acusarle de predisposición antimallorquina, cuando decidió comportarse como un adolescente en Son Moix.

Reflexión dominical manicómica: «El punto culminante en que todas las personas hablan a solas por la calle».