El Colegio de Arquitectos de Balears no es tan entusiasta con la propuesta de los pisos-contenedor en Palma. «Son sistemas interesantes a nivel de investigación para afrontar situaciones muy concretas, pero no dejan de ser sistemas oportunistas que aprovechan momentos de necesidad sin ser una auténtica solución a medio o largo plazo», señalan desde la institución.

«Podría ser una solución temporal, pero también necesitarán licencia y éstas no son precisamente rápidas, estamos en 16 meses de espera», lamentan. «El problema de este tipo de viviendas es que si no se habilitan bien como un espacio que cumpla con la normativa técnica no sirven. Y eso supone un coste», advierten. «Ahora hay que ver la durabilidad que tienen y qué comportamiento presentan».

Antes que estos pisos-contenedor, el decano del colegio, Bernat Nadal, cree que sería más inmediato compartimentar pisos grandes, «ayudar a la gente mayor a convertirlos en pisos más pequeños y que los pudieran alquiler a los jóvenes o convertir locales comerciales vacíos en viviendas».