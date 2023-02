El presidente del PP de Mallorca y candidato al Consell, Llorenç Galmés, ha reiterado su compromiso de eliminar el carril VAO y la limitación de 80 km/h a la Vía de Cintura antes de finales de año “si gana las próximas elecciones”. Asímismo, Galmés ha detallado, ante más de 200 personas que han asistido a las jornadas insulares del Partido Popular “Desembossa Mallorca” que se celebran en Alcúdia, otras medidas de su programa de gobierno en materia de movilidad como mejorar la red viaria y los accesos a Palma y acabar el tramo uno del segundo cinturón “para acabar con los atascos”. El candidato al Consell ha sido el protagonista en la jornada previa a la presentación de las candidaturas del PP en las islas que contará con la presencia de la presidenta del PP de Balears, Marga Prohens, y el portavoz de campaña del PP nacional, Borja Sémper.

“Quedan poco más de cien días para desatascar Mallorca”, ha expresado Galmés durante su intervención en las jornadas insulares del PP de Mallorca que se celebran, este fin de semana, en el Hotel Zafiro Tropic del Port de Alcúdia. “Además de desatascar las carreteras también tenemos que desatascar los trámites y la burocracia en la administración y las listas de espera para acceder a los servicios sociales”, ha incidido.

Galmés ha presentado y moderado las dos mesas redondas de movilidad, la primera bajo el título “Carreteras: por una red segura, fluida y sostenible” en la que han intervenido el ex coordinador de carreteras del Consell de Mallorca, Pepe Morell; el conseller ‘popular’, Mauricio Rovira y el candidato a la alcaldía de Palma, Jaime Martínez Llabrés. En la segunda mesa titulada “Un transporte público eficiente y adaptado a las necesidades de la ciudadanía» han participado José Ramón Orta, ex gerente de Servicios Ferroviarios de Mallorca; Fina Cañas, candidata a la alcaldía de Alcudia y Rafel Oliver, ex gerente del TIB “dónde hemos expuesto los problemas actuales y hemos propuesto soluciones”.

“Mejorar el transporte público en Palma y la Part Forana también será una de nuestras prioridades” ha manifestado Galmés durante su intervención. En este sentido, ha explicado que “se tienen que mejorar las conexiones y frecuencias tanto de bus como de tren para que sean una alternativa real al transporte privado y reducir atascos”, ha incidido. “El actual transporte público es deficitario e insuficiente y tenemos que revertir esta situación para que la gente pueda desplazarse cómodamente”. En este sentido, se ha comprometido a “construir parkings disuasorios a las afueras de Palma como en la Part Forana para fomentar y facilitar el uso del transporte público”, ha concluido Galmés.