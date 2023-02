"Seguimos trabajando en la ciudad de Islayile, que ha quedado totalmente devastada por el terremoto. Aunque ya ha pasado el plazo de 76 horas, que es el que se considera el límite para encontrar supervivientes, todavía siguen apareciendo personas con vida, y eso nos da esperanzas para seguir buscando". El bombero de Palma Toni Jaume explicaba así esta mañana la situación, como parte del equipo de rescate GIREcan, que se ha desplazado a la zona más afectada por el terremoto que ha causado miles de víctimas mortales en el sur de Turquía y el norte de Siria.

El grupo en el que está integrado Toni Jaume tiene asignadas dos zonas de búsqueda en la ciudad, donde se considera que podría haber personas con vida atrapadas bajo los escombros de los edificios. "Aunque ha pasado el plazo de 76 horas desde el terremoto, no paramos de trabajar", explicaba esta mañana, antes de reemprender las labores de búsqueda. "Cuando nos fuimos anoche nos confirmaron que otros grupos habían liberado a tres supervivientes. Son buenas noticias".

El bombero no oculta que "en parte sentimos frustración, porque los trabajos son largos y tediosos, y no siempre tenemos el resultado que nos gustaría". Jaume explica que "a veces las localizaciones son erróneas, y tenemos problemas para comunicarnos. Nosotros no hablamos turco y aquí poca gente habla inglés. Menos mal que nos han llegado dos jóvenes voluntarios que nos ayudan a traducir del turco al inglés. Sin ellos no podríamos movernos"

Este viernes, el grupo de rescatistas del GIREcan han sido desplazados a dos puntos donde se cree que podría haber supervientes. "A ver si tenemos éxito", comenta Jaume.