Ibamfic confirma que rompe el Foro de Primaria

Tal y como anunciaron en un comunicado pergeñado el pasado fin de semana, la Societat Balear de Medicina de Familiar i Comunitària (Ibamfic), ha abandonado el Foro de Primaria creado para defender este nivel asistencial que está pasando por uno de sus momentos más bajos. Y ayer lo escenificó no compareciendo a una reunión del mismo convocada en el Colegio de Médicos (COMIB).

Como primera reacción, el presidente del COMIB, Carles Recasens, lamentó la «autoexclusión» de la Ibamfic sin haber dado ninguna explicación al resto de integrantes del Foro más allá del citado comunicado suscrito por el conjunto de la junta directiva de esta sociedad científica en la que figuran algunos miembros que en la actualidad ostentan cargos en el Servei de Salut comandado por el PSIB-PSOE.

«El resto de integrantes del Foro -las otras dos sociedades científicas de Atención Primaria, Semergen y Semg, la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de las Illes Balears (ApapIB), representantes de los servicios de urgencias de este mismo nivel asistencial (SUAP), el sindicato médico (Simebal) y el propio Colegio de Médicos como elemento aglutinador del resto de estos grupos- hemos coincidido en manifestar una sensación de malestar generalizado por este abandono inesperado y una cierta impotencia por el mismo. No damos crédito a su decisión, no acabamos de creérnoslo», señalaba ayer el propio Recasens tras la no comparecencia de la Ibamfic a una nueva reunión convocada por la mañana.

Y por ello, en un intento de recomponer la situación, se ha convocado a las juntas directivas de todas las sociedades científicas y del resto de integrantes que conformaron este órgano desde su creación el próximo miércoles en el Colegio de Médicos «para hablar a puerta cerrada de todo lo ocurrido y para que toda la junta de Gobierno de la Ibamfic nos pueda exponer al resto por qué abandona el Foro, para que de forma oficial nos den una respuesta», explicó Recasens emplazando a todos a «hablar de forma sincera y honesta».

Como se recordará, el motivo del abandono de la Ibamfic es un escrito registrado a finales de la semana pasada en la conselleria de Salud en el que se pedía el «cese inmediato» del gerente de Atención Primaria de Mallorca (GAP), Miquel Caldentey, por su nefasta gestión de los centros de salud de esta isla. Este documento, que se registró con los logos de todos los integrantes del Foro y contó con el consenso de todos sus representantes, entre ellos el de la actual presidenta de la Ibamfic, Lucía Gorreto, fue desautorizado días más tarde por la propia junta directiva de esta sociedad científica.

«Nosotros no hemos solicitado la dimisión de la actual Gerencia de Atención Primaria de Mallorca. Entendemos que, como sociedad científica que somos y queremos seguir siendo, no nos compete hacer estas cosas», rezaba el comunicado de la junta directiva en el que anunciaba su salida del Foro por la presentación de un escrito que asegura ahora que no suscribe.

«Nuestra participación en el Foro de Atención Primaria ha pretendido en todo momento trabajar para intentar construir una Primaria más digna y más fuerte, alejada de posicionamientos políticos. Éste es, ha sido y será nuestro objetivo», concluía.

El doctor Recasens quiso dejar claro que el Foro «no vive de la política o para la política» y garantizó que la filtración del documento en el que se pedía el «cese inmediato» de Caldentey no la realizó ninguno de sus integrantes.