El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha negado esta mañana que haya ejercido ninguna acción de coacción a la interventora general de la institución. «Nunca. Yo soy funcionario y nunca le he dicho a alguno cómo ha de hacer su trabajo. Soy extremadamente respetuoso con todos los funcionarios», ha declarado el presidente, después de que este diario haya adelantado hoy que la interventora, responsable del órgano de fiscalización y control económico de la institución, se haya personado, como acusación particular, en la causa judicial de ‘La vida Islados’ para pedir responsabilidades por las supuestas coacciones que habría sufrido.

Marí ha asegurado que desconoce a «qué viene esto». «No sé a qué obedece. Me parece surrealista esta situación. No doy crédito. Imagino que hay intereses ocultos, políticos… estamos cerca de las elecciones y no es la primera vez que me he tenido que acudir al juzgado antes de unas elecciones. Creo que alguien debería explicar por qué quiere condicionar unas elecciones llevando a este presidente ante la Justicia. Supongo que es la estrategia a alguien, a mí no me encontrarán en esto. Yo me dedico a trabajar y a ayudar a los ciudadanos y a hacer las cosas lo mejor que sé».

Aplazamiento tras las elecciones

Sobre el hecho de que su abogada haya pedido a la jueza posponer la declaración, prevista para el 7 de marzo, a junio, tras las elecciones, el presidente ha insistido en su interés en declarar en el juzgado cuanto antes. «Hasta siete veces he pedido por escrito declarar ante la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado», defiende Marí, que atribuye la petición de su defensa al hecho de que habrá hablado con la jueza y esta le habrá comunicado que la primera fecha que está libre es en junio. «Yo tendría que estar declarando hoy», ha recalcado Marí, que ha recordado que él se opuso a que se aplazara al 7 de marzo. Como su abogada ese día tiene turno de oficio, esta ha propuesto que se haga en junio, según las fuentes judiciales consultadas. «Yo no intervengo en esta cuestión. No puedo fijar los tiempos, algo que está sujeto a la agenda judicial, y confío plenamente en el funcionamiento de la Justicia. Quien ha aplazado esta cuestión no hemos sido nosotros. Se sabía desde noviembre», ha indicado.

Entonces, a mediados de noviembre, la jueza emitió el auto en el que se admitía la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones. También se propuso a la interventora, también al Consell como institución, su posible personación como perjudicados. La interventora dio el paso de ejercer la acusación particular por las supuesta coacciones la semana pasada.