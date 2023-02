La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, ha celebrado esta mañana que el Tribunal Supremo avale que el Ayuntamiento de Palma pueda prohibir en la ciudad los alquileres turísticos y ha destacado que se trata de una decisión "acertada, teniendo en cuenta las consecuencias en los precios del alquiler".

"Es contradictorio que no se acepte una normativa como esta con las deficiencias de vivienda que tenemos en Baleares", ha añadido la presidenta de los hoteleros de Mallorca, que ha advertido además que esta carencia no sólo afecta a jóvenes y residentes, sino también a trabajadores "que tampoco tienen estas opciones de vivienda". Así, ha considerado que se trata de un tema "polémico" que plantea la necesidad de una "estrategia para buscar soluciones a medio y largo plazo". "Es una normativa que ayuda a ordenar, pero tiene que haber un control efectivo para que se cumpla y estamos también en deficiencia y carencia de este cumplimiento", ha alertado.

Este mismo martes se conocía la decisión del Tribunal Supremo sobre la medida acordada en 2018 por el entonces alcalde Antoni Noguera y que llegó hasta la portada del prestigioso diario norteamericano The New York Times. Tal y como explica la sentencia, la sala de lo contencioso del alto tribunal avala el veto y cancela el pronunciamiento previo del Tribunal Superior de Justicia de Balears. Además, añaden que «se cuestiona el ayuntamiento corrector si es proporcionado que toda la ciudad pueda llegar a ser un alojamiento. Así parece desprenderse de la sentencia del Superior, y esta conclusión no puede ser compartida ni confirmada por este tribunal».

Siguen las ofertas ilegales en Palma

Este diario publica hoy que tan solo un día después de que el Tribunal Supremo avalara la prohibición de alquilar pisos a turistas en Palma, un fallo muy celebrado por Cort, centenares de viviendas en edificios plurifamiliares de la ciudad se alquilaban irregularmente a turistas en el portal AirBnb. Incluso en febrero, todavía muy lejos de la temporada alta, la comercialización ilegal de arrendamientos vacacionales en el municipio es habitual. Especialmente de habitaciones, más o menos económicas dependiendo de su ubicación.

El conseller de Turismo, Iago Negueruela, señaló que con el respaldo del Supremo a partir de ahora «el retos es cómo hacer frente al alquiler ilegal», y reclamó un marco normativo europeo que permita sancionar a las plataformas como AirBnb para frenar el alquiler turístico ilegal. «y que el reglamento de la comunidad europea vaya en esta dirección».

La inspección corresponde al Consell desde el 1 de enero de 2022, cuando asumió las competencias que tenía la conselleria de Turismo del Govern. La institución insular informó de que en Palma se realizaron 245 inspecciones en viviendas turísticas y 104 de ellas terminaron en una propuesta de sanción. La gran mayoría, cien, por no disponer de la licencia pertinente y los otros cuatro por comercializar más camas de las que estaba autorizado. El Consell dispone de quince inspectores para toda la isla tiene previsto contratar otros cinco.