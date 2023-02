Desde esta mañana ya no es necesario la utilización de la mascarilla en el transporte público. Es una medida que muchos usuarios desconocían y, en cambio, hay otros que prefieren seguir protegiéndose porque se trata de un periodo en el que circulan muchos virus y prefieren evitar correr este riesgo.

En las parada de autobuses del centro de Palma se podía ver a muchos usuarios que todavía llevaban colocada la mascarilla y que pretendían seguir usándola cuando entraran en el autobús. De hecho, en el interior de los vehículos de transporte público se podía observar a muchos pasajeros, sobre todo de más edad, portando esta prenda de seguros, aunque también es cierto que un porcentaje elevado del pasaje prefería viajar sin mascarilla. Los conductores, que hasta ahora se habían visto obligados a trabajar llevando la mascarilla para evitar un posible contagio derivado de un pasajero, ya no utilizaron esta máscara de seguridad.

“No estoy seguro de que sea el momento adecuado para adoptar esta medida, porque estamos en invierno y es la época en la que circulan más virus en el ambiente”, señalaba Amalia Álvarez, que afirmó que ella seguirá utilizando la mascarilla cada vez que utilice el transporte público.

Thalissa Franza, que es usuaria diaria del autobús público, reconoció que no se había enterado de que ya no era necesario utilizar la mascarilla en el transporte, si bien consideró que es un problema menor porque tampoco supone ningún esfuerzo emplear esta prenda de protección durante un corto periodo de tiempo.

Eduardo Moreno se mostró molesto de que el conductor del autocar no llevara puesta la mascarilla, mientras que la mayoría de pasajeros que se dirigían hacia el Puerto de Andratx, sí la llevaban puesta. “Yo la llevo solo en los autobuses y seguiré llevándola, porque estos viajes se producen en espacios pequeños y hay muchas posibilidades de contagio. Es cierto que la mayoría de personas están vacunadas, pero el virus de la covid no ha desaparecido”.

Pilar García también es usuaria diaria del transporte público y, a pesar de que conocía que hoy desaparecía esta obligación, ella ha decidido continuar protegiéndose de posibles contagios mientras viajaba en autobús. “Ahora es la época de más resfriados y contagios, y no me parece la mejor época para levantar esta obligación”. Señaló que ella viaja con frecuencia en la línea que va a Son Espases. “La mayoría de pasajeros que entra en el autobús arrastra algún tipo de virus. No pasa nada si se siguiera viajando con la mascarilla. Al menos así uno se protege de los virus que circulan en los espacios pequeños”.