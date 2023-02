Una "oleada urbanizadora" ha consumido más de once kilómetros cuadrados de territorio en Mallorca en solo seis años, ha desvelado hoy Terraferida en la presentación de un estudio en el que ha medido el impacto de construcciones, carreteras, canteras y parques solares en suelo rústico comparando fotografías aéreas de la isla entre 2015 y 2021.

Un periodo relativamente corto de tiempo en el que ha proliferado el ladrillo, el cemento y el asfalto en una Mallorca que consume suelo "con voracidad", ha subrayado Jaume Adrover, portavoz de Terraferida. "Y lo que todavía nos sorprende es la velocidad demencial con la que se consume territorio. Nos comemos casi seis mil metros cada día. Eso significa por ejemplo que la superficie que ocupa la Seu se urbanizaría en solo 19 horas", ha ilustrado.

Los 11,2 kilómetros cuadrados consumidos son el equivalente a 1.400 campos de fútbol. Y, como han precisado los ecologistas, un 70% de esa superficie perdida -mil campos de fútbol- eran superficies agrarias o forestales.

Terraferida ha basado su trabajo comparativo en imágenes aéreas disponibles en el portal IDEIB, de acceso abierto, una compleja y minuciosa labor que ha llevado a cabo Mateu Vich. Los ecologistas han detectado que durante esos seis años han aflorado siete mil elementos nuevos en la superficie de la isla entre chalets, carreteras y aparcamientos, canteras, parques fotovoltaicos, equipamientos y construcciones comerciales o industriales.

"Tenemos una radiografía muy real de lo que ha pasado estos últimos años", ha señalado Adrover. La mayor parte del suelo rústico "artificializado" lo ha consumido edificaciones residenciales aisladas. Los dos mil chalets edificados o ampliados entre 2015 y 2021 -y que motivaron un estudio anterior- han consumido 4,1 kilómetros cuadrados, lo que supone un 51% de suelo rústico transformado.

El segundo elemento más depredador de territorio son los parques fotovoltaicos, que han consumido 1,1 kilómetros cuadrados. Las infraestructuras viarias, por su parte, han asfaltado casi 80 hectáreas, de las que 43 corresponden a la autopista de Campos.

"Las herramientas urbanísticas que tenemos en la actualidad no nos sirven. El crecimiento urbanístico tiene muchas formas de escapar y si no hay nuevas medidas más proteccionistas, perderemos muchas más cosas de las que ya hemos perdido", ha manifestado Adrover. "Hacemos un último llamamiento a la responsabilidad al Govern porque vamos a perder muchas explotaciones agrarias, dependeremos para todo de fuera y los parques solares ya instalados y los proyectados no bastarán para dar respuesta a todo este crecimiento", ha añadido el portavoz de Terraferida.