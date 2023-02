Habtur Baleares ha calificado este miércoles de "surrealista" la sentencia del Tribunal Supremo con la que avala la decisión del Ayuntamiento de Palma de prohibir el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares.

"Es una sentencia que hace política de vivienda y no tendría que ser así. Los tribunales no tienen que ser legisladores", ha manifestado la gerente de la asociación de viviendas de alquiler turístico de Baleares, Maria Gibert, en un comunicado.

Así, ha opinado que la administración se ha "aprovechado de la gran cantidad de recursos que tienen". "No recurrimos porque era un coste que no podíamos asumir, no porque hayamos dejado de creer que el Ayuntamiento está equivocado", ha manifestado.

"La sentencia no entra en el fondo de la cuestión, no interpreta la sentencia del TSJIB e, incluso, dice que ésta es correcta, es surrealista", ha manifestado antes de añadir que el fallo crea "un muy mal precedente" para el sector en todo el Estado.

Según ha explicado, desde el inicio de todo el proceso judicial ya advirtieron que el Ayuntamiento "partía de una premisa falsa: la prohibición del alquiler turístico solucionaría los problemas de vivienda, y, en ningún caso, se ha solucionado el problema sino que los precios de alquiler han seguido subiendo".

Finalmente, Habtur apunta que los derechos de los ciudadanos se tendrían que garantizar también para aquellos que querían hacer alquiler turístico siempre que no causen molestias a los vecinos.