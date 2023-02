El Foro de Atención Primaria se resquebraja por intereses políticos

El repentino anuncio de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (Ibamfic) de que abandona el Foro de Atención Primaria creado para defender la viabilidad de este nivel asistencial obedece, como bien ha reflejado esta sociedad en el comunicado en el que da cuenta de su salida, a «posicionamientos políticos».

«Nuestra participación en el Foro de Atención Primaria ha pretendido en todo momento trabajar para intentar construir una Primaria más digna y más fuerte, alejada de posicionamientos políticos. Éste es, ha sido y será nuestro objetivo», rezaba el comunicado de esta sociedad científica, la más afín al PSOE que dirige el Servei de Salut y que junto a las otras dos existentes, Semergen y Semg, los pediatras de Primaria, representantes de los Servicios de Urgencias (SUAP), Colegio de Médicos (COMIB) y Sindicato Médico (Simebal) conformaban este Foro que ahora parece haberse roto.

El motivo de la ruptura es la publicación por parte de DIARIO de MALLORCA de un escrito suscrito por todos los participantes de este Foro en el que se pedía «el cese inmediato» del actual gerente de Atención Primaria por su mala gestión.

La petición fue registrada en la conselleria de Salud el pasado jueves día 2 a las 14:21 horas, momentos después de concluir una reunión del Foro esa misma mañana en la sede del COMIB.

El mismo encabezamiento del escrito registrado da fe del consenso de la petición: «Nos dirigimos a usted (la consellera de Salud, Patricia Gómez) para informarle de que, en la reunión mantenida el día de hoy (jueves 2 de febrero) en la sede del Colegio de Médicos, de forma unánime, los miembros del Foro Médico de Atención Primaria hemos acordado solicitar el cese inmediato de Miquel Caldentey como gerente de Atención Primaria de Mallorca».

En el documento que reprodujo en parte este medio figuran todos los logos de los representantes que conforman el Foro, incluido claro está el de la Ibamfic.

Decisión unánime

Pero pese a que en el escrito registrado en Conselleria se insiste en la «unanimidad» de todos sus miembros a la hora de pedir la revocación del alto cargo, tras lo que se presupone un largo fin de semana tras publicar este diario el contenido del documento, la Ibamfic ha dado una sospechosa marcha atrás.

«Con relación a la noticia publicada en el Diario de Mallorca de día 4 de febrero, desde la junta directiva de la Ibamfic queremos manifestar nuestro desacuerdo con las declaraciones hechas en nuestro nombre, y manifestamos la salida del Foro de Atención Primaria. No hemos suscrito las declaraciones que se manifiestan en el escrito publicado por este medio, ni estamos de acuerdo. Las declaraciones del sindicato médico hablan en nombre de la Junta del sindicato, no en el nuestro», apunta atribuyendo erróneamente la filtración a Simebal.

«Nosotros no hemos solicitado la dimisión de la actual Gerencia de Atención Primaria de Mallorca», subraya el comunicado de la Ibamfic que continúa considerando que «entendemos que, como sociedad científica que somos y queremos seguir siendo, no nos compete hacer estas cosas».

¿Dimisión no aceptada?

La actual presidenta de la Ibamfic, Lucía Gorreto, asistió de manera telemática a la reunión en el COMIB previa al registro de la petición de cese de Caldentey y todas las fuentes consultadas coinciden en que estaba plenamente de acuerdo con el escrito registrado en la Conselleria. Otros fueron más allá y aseguraron que Gorreto habría presentado su dimisión tras comprobar que su postura difería de la de la junta directiva de la Ibamfic pero que esta no fue aceptada. Esta circunstancia no ha sido confirmada por la todavía presidenta de esta sociedad científica.

Hubo consenso

Carles Recasens, presidente del Colegio de Médicos, no alberga ninguna duda de que en la reunión del pasado jueves «ese era el consenso», en alusión a la petición de destitución. «Era un escrito dirigido a la consellera y nuestra intención era que no se hiciera público», admite ahora confiando en que en una próxima reunión la Ibamfic les explique si sus motivaciones para dejar el Foro «son las mismas que las que ha dado a sus asociados en su comunicado».

Este diario intentó ayer infructuosamente hablar con Gorreto, pero sus hasta ahora compañeros del Foro ponen la mano en el fuego por su compromiso por defender una Atención Primaria de calidad tanto para los usuarios como para los profesionales que trabajan en ella. Un compromiso que puede haber chocado con los intereses políticos de una sociedad científica afín al PSOE como lo demuestra que la hayan presidido el actual presidente del Parlament, Vicenc Thomàs, Rosa Duro, actual subdirectora de Humanización, Atención al Usuario y Formación, y que también forme parte de ella el doctor Javier Arranz, portavoz del comité de enfermedades infecciosas con gran protagonismo durante esta pandemia.